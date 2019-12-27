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27.12.2019 15:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит-Казань" бьет рекорды Кубка России по волейболу

Текст: Илья Трисвятский
Победа казанского "Зенита" в московском "Финале четырех" розыгрыша Кубка России по волейболу среди мужских команд памяти Константина Ревы позволила клубу из столицы Татарстана побить сразу несколько рекордов турнира.
В атаке MVP "Финала четырех" Максим Михайлов. Фото: volley.ru В атаке MVP "Финала четырех" Максим Михайлов. Фото: volley.ru
В атаке MVP "Финала четырех" Максим Михайлов. Фото: volley.ru

"Финал четырех" проходил в построенном еще к Олимпиаде-1980 столичном дворце спорта "Динамо" на улице Лавочкина. В полуфинале ВК "Зенит-Казань" взял верх над действующим чемпионом страны кемеровским "Кузбассом" (3:0), а в решающем матче одолел своих питерских одноклубников также в трех сетах.

Таким образом, казанцы выиграли Кубок России суммарно в девятый раз, опередив по этому показателю "Белогорье" (восемь титулов). Хотя белгородцы половину своих трофеев завоевали еще в то время, когда розыгрыш национального Кубка по волейболу был рядовым предсезонным турниром, в котором клубы принимали участие без игроков сборной, занятых в это время на важнейших мировых или континентальных соревнованиях. А идея качественной реформы Кубка России принадлежит основателю и президенту "Белогорья", вице-президенту Всероссийской федерации волейбола Геннадию Шипулину. С 2003 года в предсезонный период играется только предварительный этап, причем команды, делегировавшие в сборную три или более спортсменов, получают льготный выход в следующую стадию, независимо от результата. Матчи решающей стадии проводятся в одном городе в формате "Финала четырех", "Финала шести" или "Финала восьми".

Фото: iStock
Клубы из Казани выиграли мужской и женский Кубок России по волейболу

Второй рекорд, который сейчас побил ВК "Зенит-Казань", - это его же собственное прежнее достижение по числу титулов, выигранных подряд. Казанцы празднуют успех в кубковом турнире шестой сезон кряду. Менее впечатляющей серией из четырех титулов может похвастаться "Белогорье" в период 1995-1998 гг., но опять же - тогда соревнования за Кубок были не столь авторитетными и престижными, как сейчас.

И, наконец, еще один рекорд, где казанцы стали соавторами вместе с остальными участниками. Впервые с 2003 года, когда была проведена реформа турнира, все матчи решающей стадии завершились в трех сетах. Правда, и тут без оговорок не обойтись. Бывали и куда более насыщенные по общему числу матчей "Финалы восьми", и "Финалы шести", и до 2016 года проводились встречи за третье место. Начиная с 2017-го, главный этап розыгрыша состоит всего из трех матчей.

На церемонии награждения победителей и призеров Кубка России 2019 были вручены и индивидуальные призы. В число лауреатов турнира попали два олимпийских чемпиона Лондона-2012. Это одноклубники по ВК "Зенит-Казань" Максим Михайлов (награда MVP - самого ценного игрока "Финала четырех") и Александр Бутько (лучший связующий). Лауреатами в остальных номинациях по игровым амплуа стали: немец венгерского происхождения из питерского "Зенита" Георг Грозер (лучший атакующий), его товарищ по команде, уроженец Кубы с российском паспортом Ореоль Камехо (лучший блокирующий), казанец Алексей Сурмачевский (лучший подающий), еще один волейболист из состава победителей Валентин Голубев (лучший либеро). В самой объективной номинации "лучший бомбардир" первенство за болгарским диагональным нападающим ВК "Зенит-Казань" Цветаном Соколовым.

Статистика "Финала четырех" в Москве

Полуфиналы

"Зенит-Казань" - Кузбасс (Кемерово) - 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).

"ЗК": Соколов 15, Михайлов 11, Нгапет 10, Лихошерстов 10, Вольвич 9…

"К": Гливенко 14, Пашицкий 7…

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 3:0 (25:23, 25:22, 25:21).

"ЗС": Камехо 17, Грозер 14, Яковлев 9, Филиппов 8…

"Д": Деро 16, Шкулявичус 15…

Финал

"Зенит-Казань" - "Зенит" СПб - 3:0 (25:14, 25:21, 25:20)

"ЗК": Соколов 14, Михайлов 12, Нгапет 9…

"ЗС": Камехо 13, Грозер 11…

Справка "РГ"

Обладатели Кубка России

  • (после реформы турнира)
  • 2003. "Локомотив-Белогорье" (Белгород)
  • 2004. "Динамо-ТТГ" (Казань)
  • 2005. "Локомотив-Белогорье"
  • 2006. "Динамо" (Москва)
  • 2007. "Динамо-ТТГ"
  • 2008. "Динамо" М
  • 2009. "Зенит-Казань"
  • 2010. "Локомотив" (Новосибирск)
  • 2011. "Локомотив" Нс
  • 2012. "Белогорье"
  • 2013. "Белогорье"
  • 2014. "Зенит-Казань"
  • 2015. "Зенит-Казань"
  • 2016. "Зенит-Казань"
  • 2017. "Зенит-Казань"
  • 2018. "Зенит-Казань"
  • 2019. "Зенит-Казань"
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