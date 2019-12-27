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27.12.2019 08:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Алтайские ученые разработали полезный консервант из отходов облепихи

Текст: Татьяна Кузнецова (Бийск)
Ученые Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета разработали уникальную добавку, которая способна продлить сроки хранения продуктов и одновременно укрепить иммунную систему человека. Такой полезный консервант биотехнологи научились добывать из отходов, которые раньше просто выбрасывали. Ученые обещают, что уже в ближайшее время предложат натуральный продукт, который заменит вредные сорбаты и бензоаты в нашей пище.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Это будет абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии, - подтвердил корреспонденту "РГ" замдиректора по науке Бийского технологического института АлтГТУ Владимир Хмелев. - Он способен безопасно сохранять пищевые продукты. Если сравнивать его с синтетическими аналогами, которые сегодня используют в пищевой промышленности, то он сможет увеличить сроки хранения продуктов питания без потери качества.

Фото: iStock
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Но самое главное, что облепиховый консервант, в отличие от опасных сорбатов, сульфитов и бензоатов не только не вредит человеческому организму, но наоборот - способствует повышению иммунитета. "Он действительно полезен, поскольку содержит антиоксиданты", - отмечают разработчики.

- Создание безопасного консерванта - очень актуальная задача. Ведь сегодня все, вплоть до Греты Тунберг, понимают, насколько вредны искусственные добавки в пище. Думаю, уже в ближайшем будущем их использование могут совсем запретить. И на рынке будет очень востребованы полезные консерванты. Поэтому над решением этой задачи сегодня бьются ученые во всем мире. Нам известны разработки коллег из Индии, США. Но пока готового продукта никто не предложил. Многие работают именно с облепихой, обладающей уникальными лечебными свойствами. Мы тоже давно занимаемся исследованиями в этой области, работаем совместно со специалистами нашего крупнейшего предприятия-переработчика облепихи, - пояснил Владимир Хмелев.

В основе проекта бийских ученых - утилизация облепихового шрота, который остается после того, как из ягод выжмут сок и мякоть. С помощью ферментов им удалось ускорить химические реакции в живых клетках и получить полифенолы - мощные естественные антиоксиданты, защищающие клетки человеческого организма от вредных реакций. Эти же вещества не дают вредоносным бактериям и микроорганизмам развиваться в пищевых продуктах, создавая своеобразный щит.

Бийские биотехнологи уже получили комплекс антивоспалительных веществ и в лабораторных условиях подтвердили эффективность их антиоксидантного и антимикробного действия. "Испытания дали хорошие результаты - новая добавка действительно хорошо сохраняет пищевые продукты и благоприятно воздействует на иммунитет человека. Но чтобы довести ее до промышленного производства, предстоит еще очень большая работа", - говорят ученые.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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