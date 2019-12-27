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27.12.2019 14:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бастрыкин пообещал помочь с протезом руки тату-мастеру из Иркутска

Текст: Екатерина Призова

Поддержку с неожиданной стороны получила девушка из Иркутска, которая нуждается в протезе руки. Помощь ей поручил оказать глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Фото: iStock
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Алиса Поступинская - тату-мастер. Части руки у нее нет с рождения, и она совершенно не чувствует себя инвалидом: окончила художественную школу, набивает яркие пейзажи, красивые цветы и животных. В городе она довольно известный мастер, и у нее есть не только постоянные клиенты, но и ученики. Однако из-за неправильного распределения нагрузки на спину у Алисы начались проблемы со здоровьем.

"Я настолько сильно привыкла все делать своими, как я считаю, двумя руками, что особой механической полезности в протезе нет. Но у меня сейчас сильное искривление позвоночника, и протез, прежде всего, поможет моему здоровью", - рассказала девушка телеканалу ОТР.

Современная бионическая рука стоит миллион рублей - таких денег у художницы нет.

Общество Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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