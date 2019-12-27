Фигурист Алиев выиграл чемпионат России

Фигурист Дмитрий Алиев завоевал золото в мужском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.

После не самой удачной короткой программы Алиев шел четвертым. В произвольном прокате тоже не удалось избежать ошибок. Спортсмен упал с четверного тулупа, а также допустил обидное падение на дорожке шагов. По сумме двух программ 20-летний фигурист набрал 260,98 балла.

Второе место занял 16-летний Артур Даниелян (253,42), который откатал чисто и был лучшим в произвольной программе. Бронзовую медаль завоевал Александр Самарин (252,74), дважды упавший во время решающего проката. Однако после короткой программы он вообще занимал восьмое место.

Шансы Самарина попасть в сборную и выступить на чемпионате Европы, где в прошлом году он стал серебряным призером, остаются неплохими. Ведь Артур Даниелян еще выступает по юниорам.

Согласно принципам отбора, в команду попадают два первых номера по результатам чемпионата России, а третий определяется решением тренерского совета и утверждается исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).