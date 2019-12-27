Крысы помогли новосибирским генетикам найти лекарство от гипертонии

Новосибирские ученые разработали способ ранней диагностики гипертонии и приблизились к созданию лекарства от этой болезни без побочных эффектов. Как рассказали "РГ" специалисты Института цитологии и генетики СО РАН, эта работа была бы невозможна без участия уникальной модели лабораторных крыс, выведенной в виварии сибирского НИИ.

Здесь содержится несколько сотен лабораторных крыс и мышей, которые помогают ученым в различных экспериментах, необходимых для создания лекарственных препаратов и изучения механизмов физиологии и психики. Ученые ищут способы борьбы с гипертонией, катарактой, депрессией и другими недугами. А в ходе "эксперимента века" по выведению крыс, генетически предрасположенных к ручному поведению, изучают механизмы формирования агрессии и, напротив, толерантного отношения к разного рода раздражителям.

Одной из основных задач последних лет стало получение лекарства от гипертонии с гораздо более длительным эффектом, нежели у существующих препаратов. Это многократно снизило бы негативное воздействие лекарства на другие органы, а возможно, и вовсе избавило бы его от побочных эффектов. Кроме того, сибирские генетики изучают возможности диагностики гипертонии на самых ранних этапах, с тем чтобы предотвратить ее развитие и негативные изменения в организме. В этих разработках ученым помогают крысы-гипертоники, специально выведенные животные с постоянно повышенным уровнем артериального давления.

- В ходе недавних in vivo исследований на томографе мы зафиксировали у наших животных изменения нейрохимии мозга, - поясняет главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, доктор биологических наук Аркадий Маркель. - Для того чтобы сказать наверняка, является ли это следствием или причиной развития гипертонии, нужны дальнейшие исследования в онтогенезе. Гипертоническая болезнь проявляется, как правило в зрелом возрасте. Если удастся доказать, что эти изменения являются маркером повышения давления, можно будет говорить о ранней диагностике заболевания у человека.

По словам ученого, кровеносная система крыс устроена так же, как у человека, именно поэтому изучение этих животных помогает в разработке различных лекарств. Более того, у крыс схожим образом действуют механизмы регуляции давления и даже его показания: в норме 120 на 80 - такие же как у человека. У новосибирской линии крыс-гипертоников верхнее давление поднимается до 170 мм ртутного столба. По словам научного сотрудника лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН кандидата биологических наук Алисы Серяпиной, этот фактор сокращает продолжительность жизни крысы с 2,5 до 1,5 лет.

- Помимо повышенного давления у этой модели повышенная реакция на стресс, - подчеркивает специалист. - То есть затрагивается и генетическая предрасположенность к стрессу, и воздействие окружающей среды. В сотрудничестве с другими институтами мы изучаем различные способы лечения гипертонии, в частности, очень перспективное направление ведем с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Там разработали препарат, который воздействует на экспрессию генов, участвующих в формировании гипертонии. Благодаря этому можно говорить о лечении гипертонии на ранних стадиях.

По словам Алисы Серяпиной, существующие методы терапии действуют уже на уровне белков, то есть воздействуют на уже сложившиеся, претерпевшие изменения функции разных систем организма. Новосибирские генетики же исследуют лекарство в виде антисмысловых олигонуклеотидов, ингибиторов к различным веществам, которые вырабатываются в организме и повышают кровяное давление.

- Мы опробовали синтезированное коллегами вещество на наших крысах и получили хорошие результаты. Воздействовали на определенное вещество, которое образуется в легких, поэтому и лекарство вводили способом ингаляции, хотя зафиксировать подопытную крысу для этого - целая история. Давление снизилось примерно на 30 милиметров ртутного столба, причем эффект длился около недели, тогда как стандартные лекарства действуют максимум сутки. Учитывая, что любой препарат, даже самый безвредный, оказывает влияние на разные органы, метаболизируется через печень и так далее, чем реже требуется его прием, тем лучше. Таким образом, можно говорить, что мы приблизились к созданию препарата нового поколения.