Новосибирские физики открыли новую частицу

На предновогодней пресс-конференции в Институте ядерной физики им. Г.Будкера СО РАН было объявлено об открытии частицы нового типа - физики впервые зафиксировали процесс прямого рождения псевдовекторной частицы f1 (1285) при электрон-позитронной аннигиляции. Об этом сообщил замдиректора ИЯФа Юрий Тихонов.

- Мы в очередной раз продвинулись в понимании устройства мироздания, - подчеркнул член-корреспондент РАН Юрий Тихонов.

Эксперимент проводился на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2000. По словам ученого, "это лучшая машина в мире в своей области энергий".

При столкновении электрона и его античастицы - позитрона - происходит аннигиляция. Обе частицы исчезают, но при этом выделяется большое количество энергии, и рождаются новые частицы - кварки. При низких энергиях (именно в этом диапазоне работает ВЭПП-2000) процесс аннигиляции происходит как правило через рождение промежуточной частицы - виртуального фотона.

- Однако возможна реакция, когда переход к кваркам происходит не через один виртуальный фотон, а через два. В этом случае может рождаться частица с другими квантовыми числами, например, "псевдовекторная". И мы как раз наблюдали такой случай, - рассказал завлаборатории ИЯФа Владимир Дружинин. Уникальность события в том, что данная реакция происходит очень редко, зафиксировать ее удалось благодаря высокой светимости коллайдера, работающего в Академгородке, и чувствительности его детектора.

Ученые зарегистрировали два события электрон-позитронной аннигиляции в псевдовекторную частицу с последующим распадом на три мезона и далее на шесть гамма-квантов. Специалисты надеются, что данное открытие поможет им в поисках Новой физики, выходящей за рамки Стандартной модели.