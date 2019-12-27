Определены гранты на исследования для проектов КИП "Енисейская Сибирь"

Решением бюро совета Российского фонда фундаментальных исследований утверждены итоги конкурса на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований, проводимого РФФИ, Правительством Красноярского края и предприятиями Красноярского края, а также участниками комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь".

Всего было рекомендовано к поддержке 14 проектов по различным направлениям фундаментальных исследований, в том числе 4 проекта по заказам инвесторов КИП "Енисейска Сибирь" в области технологий переработки алюминия (ОК "Русал"), методов геологической разведки (ООО "УК "Интергео"), создания институциональной инфраструктуры (АО Корпорация развития Енисейской Сибири", повышения эффективности энергетики (ООО "Нижнебогучанская ГЭС).

Научные коллективы в течение двух лет получат средства в размере 120 миллионов рублей на проведение исследованийот РФФИ, Красноярского краевого фонда науки и индустриальных партнеров. Финансирование одного проекта составит до 6 миллионов рублей в год. Срок реализации одного проекта - два года. Исследования направлены на решение фундаментальных научных задач, но имеют прикладное значение, их результаты будут применены для повышения эффективности действующих и будущих производств.

Корпорация развития Енисейской Сибири выступает в качестве соорганизатора конкурса и индустриального партнера. Генеральный директор Корпорации Сергей Ладыженко отмечает, что реализация масштабных инвестиционных проектов в рамках КИП "Енисейская Сибирь" требует привлечения научного сообщества к решению фундаментальных и прикладных задач инвесторов. "Сегодня научно-образовательный комплекс Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва обладает мощным потенциалом, который может быть использован для прорывных разработок. Уверен, что данный конкурс станет не только финансовым подспорьем для нашей науки, но и принесет реальные результаты, которые будут использованы заказчиками для модернизации производственных процессов", - сказал Сергей Ладыженко.

Врио ректора Сибирского Федерального Университета Максим Румянцев отмечает, что проекты, отобранные врезультате конкурса, станут частью содержательной базы будущего НОЦ "Енисейская Сибирь"."Как известно в рамках национального проекта "Наука" по стране будут созданы 15 таких центров. В конце ноября вышло Распоряжение Губернатора Красноярского края Александра Усса о создании научно-образовательного центра мирового уровня "Енисейская Сибирь". Выход распоряжения завершил подготовительный этап по созданию НОЦ, который стартовал ещё в начале 2019 года по инициативе Сибирского федерального университета. Сегодня у нас есть полное понимание того, кто из партнёров войдёт в консорциум, как должна быть устроена его работа и, что самое главное, практически сформирован пакет проектов НОЦ", - заявил Максим Румянцев.

Исполнительный директор Краевого фонда науки Ирина Пантелеева считает, что конкурс важен с точки зрения вложений средств бизнеса в российскую науку и инновационное производство. "В течение последних лет на федеральном уровне обсуждается проблема формирования квалифицированного заказчика - социально ответственного бизнеса, готового финансировать научные исследования и разработки. К сожалению, иногда бизнесу проще купить технологию или разработку за рубежом, чем финансировать её создание в России с нуля. Не случайно темы конкурса "Енисейская Сибирь" формировались совместно с индустриальными партнёрами, которые получат результаты научных исследований, необходимые им для развития производства. Нам удалось сформировать кооперацию науки и бизнеса. Приятно отметить, что предприятия, с которыми мы работаем в рамках конкурса вошли в научно-образовательный центр, созданный распоряжением губернатора Красноярского края в ноябре 2019 года", - сказала Ирина Пантелеева.

Проекты исследований, поддержанных в рамках реализации КИП "Енисейская Сибирь"

1. Определение влияния намагниченностиферромагнетиков на МГД-параметрыработы электролизера.

Цель: Проект направлен на обеспечение стабильного процесса работы сверхмощных электролизеров при производстве алюминия.

Научный руководитель: Балаев Дмитрий Александрович, Институт физики им. Л.В.Киренского Сибирского отделения Российской академии наук-обособленное подразделение ФИЦ КНЦСО РАН.

Индустриальный партнер: ОК "Русал".

2. Геолого-генетическая модель Ак-Сугского месторождения, как эталонного меднопорфирового объекта Восточно-Саянскойметаллогенической провинции.

Цель: Проект направлен на создание геолого-генетической модели Ак-Сугского месторождения и выработку на её основе оптимального прогнозно-поискового комплекса для выявления подобныхобъектов в горно-таежных условиях Алтае-Саянской складчатой области.

Научный руководитель: Макаров Владимир Александрович, ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет".

Индустриальный партнер: ООО "УК "Интергео".

3. Тема: "Методологические подходы к созданиюинституциональной инфраструктуры"цифровой экономики" каксистемообразующего феномена цифровойэкосистемы Енисейской Сибири".

Цель: Разработка подхода к формированию институциональной поддержки развития цифровой межрегиональнойэкосистемы.

Научный руководитель: Семенова Анна Робертовна, ФГАОУ ВО "Сибирскийфедеральный университет".

Индустриальный партнер: АО "Корпорация развития Енисейской Сибири".

4. Тема: Теоретические основы построенияадаптивных регуляторов частоты вращения икачества генерируемой электроэнергиидизель-генераторных установок с вентильно-индукторными генераторами.

Цель: Создание теории построения систем электроснабжения на основе дизель-генераторных установок с переменной частотой вращения и вентильно-индукторными генераторами, включающей математические и имитационные модели их элементов и принципыпостроения систем обеспечения качества электроэнергии.

Научный руководитель: Пантелеев Василий Иванович, ФГАОУ ВО Сибирскийфедеральный университет.

Индустриальный партнер: ООО "Нижнебогучанская ГЭС".