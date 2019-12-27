Сибирячка пожаловалась на отравление, а получила новое сердце

Сейчас 55-летнюю Татьяну Манькову уже выписали из больницы, она проходит курс реабилитации, после чего сможет вернуться к привычной жизни. По словам сибирячки, у нее никогда не болело сердце, и на операционный стол она попала неожиданно. Подготовиться к операции, настроиться на серьезное хирургическое вмешательство она не могла, ведь поступила в НМИЦ им. Мешалкина в критическом состоянии. Специалисты клиники ввели пациентку в медикаментозный сон, в таком состоянии она пробыла две недели до операции.
- Помню, как вызвала скорую, думала, что у меня отравление, - рассказывает Татьяна Манькова. - Помню, что попала в инфекционную больницу, а позже меня перенаправили в горбольницу. А в следующий момент - я открываю глаза в реанимации. Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца". Я не поверила своим ушам. Долго не могла осознать произошедшее.
В клинику Мешалкина женщину доставили из Регионального сосудистого центра № 1, а туда она поступила после двухдневной госпитализации в Городской инфекционной клинической больнице № 1. Изначальную версию об отравлении врачи отмели, заподозрив острое нарушение коронарного кровообращения - крупноочаговый инфаркт миокарда. Однако дальнейшее исследование исключило и этот диагноз.
- Результаты электрокардиографии свидетельствовали о серьезных изменениях в работе сердца, при этом не выявлено нарушения коронарного кровообращения, - отмечает исполняющий обязанности директора НМИЦ им. Мешалкина Александр Чернявский. - Тем не менее состояние пациентки ухудшалось: снизилась сократительная функция левого желудочка сердца, в связи с чем уменьшился объем крови, выталкиваемой левым желудочком в просвет аорты, упало давление.
Благодаря высокотехнологичному оборудованию состояние пациентки удалось стабилизировать. Неделю она провела под аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации, он обеспечивал работу сердца и легких женщины. Все это время ее обследовали токсикологи, инфекционисты, аллергологи и врачи других специальностей. Но выяснить причину патологии так и не удалось. Биопсия показала некроз волокон миокарда.
- За то время, пока пациентка находилась на аппаратном жизнеобеспечении, функция левого желудочка снизилась до критических показателей. Сердце не было способно самостоятельно выбрасывать кровь из полости левого желудочка. Существовал высокий риск гибели пациентки из-за интоксикации на фоне нарастающей полиорганной недостаточности, - поясняет Александр Чернявский.
Жительницу Новосибирска спас донор сердца с аналогичной группой крови. Команда специалистов кардиохирургической клиники приняла решение о том, что необходима трансплантация. Решение это поддержал сын Татьяны Маньковой. Операция под руководством Александра Чернявского прошла успешно.
- Все думали, что я умру, - говорит спасенная пациентка. - Но вдруг события начали развиваться в ином направлении. Череда невероятных событий - госпитализация в Центр Мешалкина субботней ночью, донорский орган - спасла мне жизнь. Мне дали второй шанс, сегодня я это осознаю.