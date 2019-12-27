Сибирячка пожаловалась на отравление, а получила новое сердце

Новости

Дочь Брюса Ли намерена отсудить у китайской сети фастфуда 30 миллионов 11:20
Врачи опровергли миф о вреде чая в пакетиках 11:15
Древний памятник в Хабаровском крае стал объектом культурного наследия 11:13
Житель Кузбасса незаконно срубил 700 елей на продажу 11:11
Роструд назвал регионы, которые выбирают соискатели для переезда 11:07
Видео: машина сбежала от водителя, пока он наполнял канистру на АЗС 11:00
Почему Деду Морозу в Беларуси некогда заняться погодой 10:40
Под Москвой столкнулись 18 автомобилей 10:37
Новосибирцы отправили письмо Деду Морозу на сторублевой купюре 10:33
Новосибирские физики открыли новую частицу 10:30
МВД Казахстана уточнило данные по погибшим в авиакатастрофе 10:29
В Казахстане объявлен траур в связи с крушением самолета 10:19
Качественный форсаж: на Западе заинтересовались взлетом Ту-22М3 10:14
На Урале в ДТП с автобусом погиб человек 10:09
В Удмуртии запретили продажу никотиновых пэков детям 10:09
Поездка японских туристов на Курилы спровоцировала скандал 10:08
Бывший ведущий Top Gear сравнил туалеты на заводах Toyota и Lada 10:00
В Шереметьево самолет съехал за взлетную полосу 09:57
Стали известны подробности об экипировке нового поколения "Сотник" 09:44
В Новгородской области мужчину объявили беременным после перелома руки 09:42
В Удмуртии не выпустят криптооблигации для белорусской биржи 09:35
В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане 09:27
"Убийца" Tesla Cybertruck сделал танковое упражнение 09:00
В Приморье приютили растерянного гималайского медвежонка 08:57
Клубы из Казани выиграли мужской и женский Кубок России по волейболу 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 09:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирячка пожаловалась на отравление, а получила новое сердце

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалки спасли жительницу Новосибирска. Как рассказала "РГ" представитель клиники Дарья Семенюта, женщина вызвала скорую помощь, предполагая, что просто отравилась, но оказалось, что ей необходима трансплантация сердца.
Фото: НМИЦ им. Мешалкина Фото: НМИЦ им. Мешалкина
Фото: НМИЦ им. Мешалкина

Сейчас 55-летнюю Татьяну Манькову уже выписали из больницы, она проходит курс реабилитации, после чего сможет вернуться к привычной жизни. По словам сибирячки, у нее никогда не болело сердце, и на операционный стол она попала неожиданно. Подготовиться к операции, настроиться на серьезное хирургическое вмешательство она не могла, ведь поступила в НМИЦ им. Мешалкина в критическом состоянии. Специалисты клиники ввели пациентку в медикаментозный сон, в таком состоянии она пробыла две недели до операции.

Фото: iStock
Петербургские врачи спасли младенца с опухолью сердца

- Помню, как вызвала скорую, думала, что у меня отравление, - рассказывает Татьяна Манькова. - Помню, что попала в инфекционную больницу, а позже меня перенаправили в горбольницу. А в следующий момент - я открываю глаза в реанимации. Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца". Я не поверила своим ушам. Долго не могла осознать произошедшее.

В клинику Мешалкина женщину доставили из Регионального сосудистого центра № 1, а туда она поступила после двухдневной госпитализации в Городской инфекционной клинической больнице № 1. Изначальную версию об отравлении врачи отмели, заподозрив острое нарушение коронарного кровообращения - крупноочаговый инфаркт миокарда. Однако дальнейшее исследование исключило и этот диагноз.

- Результаты электрокардиографии свидетельствовали о серьезных изменениях в работе сердца, при этом не выявлено нарушения коронарного кровообращения, - отмечает исполняющий обязанности директора НМИЦ им. Мешалкина Александр Чернявский. - Тем не менее состояние пациентки ухудшалось: снизилась сократительная функция левого желудочка сердца, в связи с чем уменьшился объем крови, выталкиваемой левым желудочком в просвет аорты, упало давление.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию состояние пациентки удалось стабилизировать. Неделю она провела под аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации, он обеспечивал работу сердца и легких женщины. Все это время ее обследовали токсикологи, инфекционисты, аллергологи и врачи других специальностей. Но выяснить причину патологии так и не удалось. Биопсия показала некроз волокон миокарда.

Фото: Официальный портал правительства Вологодской области
Вологодские врачи спасли мальчика, которому штырь проколол сердце

- За то время, пока пациентка находилась на аппаратном жизнеобеспечении, функция левого желудочка снизилась до критических показателей. Сердце не было способно самостоятельно выбрасывать кровь из полости левого желудочка. Существовал высокий риск гибели пациентки из-за интоксикации на фоне нарастающей полиорганной недостаточности, - поясняет Александр Чернявский.

Жительницу Новосибирска спас донор сердца с аналогичной группой крови. Команда специалистов кардиохирургической клиники приняла решение о том, что необходима трансплантация. Решение это поддержал сын Татьяны Маньковой. Операция под руководством Александра Чернявского прошла успешно.

- Все думали, что я умру, - говорит спасенная пациентка. - Но вдруг события начали развиваться в ином направлении. Череда невероятных событий - госпитализация в Центр Мешалкина субботней ночью, донорский орган - спасла мне жизнь. Мне дали второй шанс, сегодня я это осознаю.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

В Госдуме высмеяли заявление США, осуждающее движение по Крымскому мосту
Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет
Генерала Махмута Гареева похоронят на военном кладбище в Мытищах
В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату