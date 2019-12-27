Сибирячка пожаловалась на отравление, а получила новое сердце

Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалки спасли жительницу Новосибирска. Как рассказала "РГ" представитель клиники Дарья Семенюта, женщина вызвала скорую помощь, предполагая, что просто отравилась, но оказалось, что ей необходима трансплантация сердца.

Сейчас 55-летнюю Татьяну Манькову уже выписали из больницы, она проходит курс реабилитации, после чего сможет вернуться к привычной жизни. По словам сибирячки, у нее никогда не болело сердце, и на операционный стол она попала неожиданно. Подготовиться к операции, настроиться на серьезное хирургическое вмешательство она не могла, ведь поступила в НМИЦ им. Мешалкина в критическом состоянии. Специалисты клиники ввели пациентку в медикаментозный сон, в таком состоянии она пробыла две недели до операции.

- Помню, как вызвала скорую, думала, что у меня отравление, - рассказывает Татьяна Манькова. - Помню, что попала в инфекционную больницу, а позже меня перенаправили в горбольницу. А в следующий момент - я открываю глаза в реанимации. Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца". Я не поверила своим ушам. Долго не могла осознать произошедшее.

В клинику Мешалкина женщину доставили из Регионального сосудистого центра № 1, а туда она поступила после двухдневной госпитализации в Городской инфекционной клинической больнице № 1. Изначальную версию об отравлении врачи отмели, заподозрив острое нарушение коронарного кровообращения - крупноочаговый инфаркт миокарда. Однако дальнейшее исследование исключило и этот диагноз.

- Результаты электрокардиографии свидетельствовали о серьезных изменениях в работе сердца, при этом не выявлено нарушения коронарного кровообращения, - отмечает исполняющий обязанности директора НМИЦ им. Мешалкина Александр Чернявский. - Тем не менее состояние пациентки ухудшалось: снизилась сократительная функция левого желудочка сердца, в связи с чем уменьшился объем крови, выталкиваемой левым желудочком в просвет аорты, упало давление.

Благодаря высокотехнологичному оборудованию состояние пациентки удалось стабилизировать. Неделю она провела под аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации, он обеспечивал работу сердца и легких женщины. Все это время ее обследовали токсикологи, инфекционисты, аллергологи и врачи других специальностей. Но выяснить причину патологии так и не удалось. Биопсия показала некроз волокон миокарда.

- За то время, пока пациентка находилась на аппаратном жизнеобеспечении, функция левого желудочка снизилась до критических показателей. Сердце не было способно самостоятельно выбрасывать кровь из полости левого желудочка. Существовал высокий риск гибели пациентки из-за интоксикации на фоне нарастающей полиорганной недостаточности, - поясняет Александр Чернявский.

Жительницу Новосибирска спас донор сердца с аналогичной группой крови. Команда специалистов кардиохирургической клиники приняла решение о том, что необходима трансплантация. Решение это поддержал сын Татьяны Маньковой. Операция под руководством Александра Чернявского прошла успешно.

- Все думали, что я умру, - говорит спасенная пациентка. - Но вдруг события начали развиваться в ином направлении. Череда невероятных событий - госпитализация в Центр Мешалкина субботней ночью, донорский орган - спасла мне жизнь. Мне дали второй шанс, сегодня я это осознаю.