"Транснефть - Восток" завершила строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутской области

ООО "Транснефть - Восток" завершило строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в четырех населенных пунктах Иркутской области.

27 декабря новые медицинские объекты одновременно открылись в деревнях Укар и Зенцова Нижнеудинского района, с. Бирюса Тайшетского района, а также в селе Бурхун Тулунского района.

В ходе рабочей поездки по Иркутской области построенный объект в с. Бирюса Тайшетского района посетили заместитель председателя правительства РФ В.Л. Мутко и врио губернатора Иркутской области И.И. Кобзев. Сотрудники ООО "Транснефть-Восток" совместно с медиками провели экскурсию по фельдшерскому пункту.

Благотворительный проект "ПАО "Транснефть" по строительству 10 ФАП реализуется в два этапа. Цель - оказание помощи территориям, пострадавшим от масштабного наводнения в Иркутской области в июле текущего года.

В рамках первого этапа введены в эксплуатацию 4 медицинских объекта, еще шесть будут возведены до конца августа 2020 года.

Все ФАП укомплектованы современным медицинским оборудованием, системами пожарной безопасности и охраны, подключены к сети интернет. Для обеспечения стабильного электроснабжения каждый объект оборудован резервным источником электропитания - дизельной электростанцией. К каждому пункту подведена дорога, территория ограждена и благоустроена. С наступлением весенне-летнего сезона рядом с каждым фельдшерским пунктом будет обустроена детская игровая площадка.

И.о. первого заместителя губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев на церемонии торжественного открытия нового ФАП в с. Бурхун Тулунского района отметил высокое качество выполненных работ.

- Это очень важный для региона социальный проект. Компания ведет строительство в сжатые сроки, соблюдая высокие стандарты качества. Объекты оснащены современным медицинским оборудованием. Обеспечены все необходимые условия их будущей безопасной эксплуатации, - подчеркнул Владимир Дорофеев.

Реализация благотворительного проекта позволит обеспечить высокое качество медицинского облуживания населения в отдаленных районах Иркутской области, пострадавших в период наводнения.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Восток"