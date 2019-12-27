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27.12.2019 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое граждан Германии пострадали, еще один погиб в ДТП в Приангарье

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области
Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

На трассе в Иркутской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП погиб один гражданин Германии, еще трое его соотечественников пострадали. Кроме того, госпитализирован один россиянин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

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Как уточнили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла утром в Шелеховском районе области, на 33 километре трассы Р-258 "Байкал". Столкнулись грузовик Freightliner и микроавтобус Toyota Hiace. В результате ДТП пострадали четыре пассажира минивэна, еще один человек погиб. По словам 56-летнего жителя Челябинска, который сидел за рулем большегруза, у фуры отказали тормоза. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

По информации агентства, погибшим оказался гражданин Германии. Еще трое немцев и один россиянин пострадали. По данным минздрава, один из пострадавших иностранцев госпитализирован в тяжелом состоянии. Два его соотечественника и гражданин РФ находятся в состоянии средней степени тяжести.

Представитель посольства ФРГ сообщил, что они проинформированы о происшествии и предпринимают все возможное для оказания помощи пострадавшим. Ситуация находится под контролем иностранного генконсульства в Новосибирске.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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