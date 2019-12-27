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27.12.2019 12:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске девочку без справки школьника высадили из автобуса

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Практически на окраине города кондуктор новосибирского автобуса высадил четвероклассницу, у которой не оказалось с собой справки школьника. Как рассказала в соцсетях ее мама, это произошло в 17.30, когда на улице уже стемнело.

- Я понимаю, что по правилам кондуктор имеет право просить предъявить справку, но как можно ребенка выгнать из автобуса на пустыре, в темное время суток? Если школьник нарушил (видимо) правила проезда, выгоняйте его хотя бы там, где есть люди, - посетовала женщина.

В Перми ребенка грубо высадили из автобуса далеко от дома

По ее словам, девочка ехала автобусом № 13. В комментариях новосибирцы уверяют, что это далеко не первая подобная история с автобусами этого маршрута. В то же время, как передают Вести.Ru, карта школьника, с помощью которой оплачивается проезд, у ребенка была, не оказалось лишь соответствующей справки.

Испуганную девочку в слезах заметил экипаж следующего автобуса и довез до нужной остановки, не взяв с нее плату. Мама ребенка написала заявление в мэрию - женщина настаивает, чтобы кондуктора наказали. Ранее администрация города обращалась к перевозчикам с просьбой не высаживать детей из общественного транспорта.

Общество Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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