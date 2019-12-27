Заявившего о подбросе наркотиков омича нашли мертвым

Следственный комитет на транспорте начал проверку по факту гибели омича Дмитрия Федорова в районе станции Привокзальная в городе Омске. Горожанин, ранее заявивший о том, что ему подбросили наркотики, найден мертвым на железнодорожных путях.

- Версия о причинении погибшему умышленной смерти не находит подтверждения, - заявил брифинге в УМВД России по Омской области руководитель регионального следственного отдела Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте СК РФ Владислав Ковалев.

По его словам, рассматриваются несколько версий происшествия: суицид, неосторожное поведение на железной дороге и переход путей в неположенном месте. Предварительно установлено, что омич оказался в колее железнодорожных путей перед приближением поезда. Машинист подавал ему звуковые сигналы, но тот не на них не реагировал. Бригады предприняла попытку экстренного торможения, но из-за небольшого расстояния избежать наезда не удалось.

- На железнодорожных путях он был один, - утверждает Ковалев. - Это место хорошо просматривается. Если там находился бы еще кто-то, это сразу было бы видно.

Ранее Дмитрий Федоров на своей странице в соцсети рассказал, что 15 декабря на улице его остановили двое сотрудников Росгвардии. Они объяснили, что подозревают его в распространении наркотиков. По словам Федорова, в ходе обыска ему подбросили несколько свертков с неизвестным веществом. Затем его доставили в отдел полиции, где сутки не разрешали позвонить родственникам и адвокату.

Как сообщили РИА Новости в региональном МВД, в отношении молодого человека 16 декабря было возбуждено по пункту "г" части 4 статьи 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). При этом ранее полиция проводила проверку по факту сообщения Федорова о подброшенных наркотиках.

В свою очередь, в управлении Росгвардии по Омской области агентству также сообщили, что проводили проверку по факту сообщения молодого человека. В ведомстве подтвердили, что мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. Он был схож по приметам с лицом, разыскиваемым за грабеж. В присутствии силовиков парень начал заметно нервничать, на место вызвали полицию. Как отметили в ведомстве, обыск производился в присутствии понятых. У мужчины обнаружили пять полиэтиленовых пакетов с неизвестным порошком. Сам задержанный сказал правоохранителям, что это наркотик "соль", а он является курьером-закладчиком в интернет-магазине.

Депутат омского городского совета Дмитрий Петренко заявил о том, что накануне погибший обратился к нему за помощью вместе со своим адвокатом.

- Я попросил документы и назначил встречу на вечер, но встреча не состоялась - парень пропал, - рассказал Петренко. - В итоге нам сообщили, что его тело находится в районе 15-ой Рабочей.

По словам родственников погибшего, через две недели у него должна была состояться свадьба. В день трагедии он постоянно переписывался со своей будущей женой и адвокатом, разрабатывал тактику защиты.