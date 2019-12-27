В мечетях Ингушетии будут читать проповеди об экологии

В ингушских мечетях планируют читать экологические проповеди. Об этом "РГ" сообщили в администрации главы региона.

Беседы на темы сохранения природы и экологии будут проводить после пятничной молитвы. Местная организация "Зеленый месяц" предоставит священнослужителям учебно-методическое пособие с необходимой информацией по экологии с использованием постулатов из Корана и другой религиозной литературы.

Цель таких проповедей - формирование экосознания у населения с помощью религии. В будущем к пропаганде экологического мировоззрения планируется подключить и школьных педагогов.

Также общественники республики намерены бороться с незаконной вырубкой леса. В частности, обеспечить лесников GPS-трекерами, которые будут отслеживать их перемещение в лесу, а также установить в лесной зоне видеорегистраторы. "Черных лесорубов" предлагают ловить и с помощью летающих дронов.