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27.12.2019 11:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Осетии выделили 300 млн рублей на повышение зарплат учителям

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Северной Осетии бюджет республики на 2020 год увеличили дополнительно на 300 миллионов рублей, которые пойдут на повышение зарплат школьным учителям. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РСО-Алания.
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии

Проект бюджета республики был принят 26 декабря во втором окончательном чтении и, таким образом, дополнения к нему вступили в силу. Учителя начнут получать выплаты с 1 марта 2020 года.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
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Новые оклады будут установлены в диапазоне от 13300 до 13840 рублей. Повысится также размер надбавки за квалификационную категорию педагога - две тысячи рублей за первую и четыре тысячи - за высшую. Первоначальная ставка учителя составит 13840 рублей (сейчас 7635 рублей), 15840 рублей для учителей первой категории (сейчас 9162 рубля) и 17840 рублей для учителей высшей категории (сейчас 10689 рублей).

Как пояснила министр образования и науки РСО-Алания Людмила Башарина, ранее действующие оклады находились в диапазоне от 7200 до 7635 рублей.

Соответствующую поправку по увеличению зарплат учителей предложил рассмотреть врио Министра финансов РСО-Алания Касполат Бутаев на заседании комитета парламента РСО-Алания по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям.

Стоит отметить, что немного раньше, по поручению главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, в республике удалось повысить выплаты некоторым медицинским работникам. Например, с 1 ноября 2019 года докторам Владикавказской скорой помощи подняли стимулирующие премии до шести тысяч рублей, а фельдшерам этой службы - до двух тысяч рублей.

Также в принятом на 2020 год бюджете республики предусмотрены дополнительно 170 миллионов рублей на ремонт медицинских и культурных учреждений. В том числе, будут реконструированы Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. В. Тхапсаева и Республиканская психиатрическая больница.

При всех дополнительных масштабных расходах республиканской казны, бюджет Северной Осетии в будущем году ожидается профицитный. Доходная его часть составит 34 миллиарда 433 миллионов рублей, а расходы - почти 33 миллиарда 997 миллионов рублей. Таким образом, нерастраченные средства останутся в размере 436 миллионов рублей.

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