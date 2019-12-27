Петербург стал лидером страны по стоимости зимних развлечений

Санкт-Петербург стал самым дорогим городом России по стоимости зимних развлечений. Таковы итоги исследования, проведенного экспертами российской компании 2ГИС (2GIS). В тройку лидеров входят также Москва, Екатеринбург и Уфа.

- Зимой 2019 года дороже всего катание на коньках обходится жителям Санкт-Петербурга - в среднем 288 рублей в час, - сообщили в компании. - На втором месте находится Москва - 187 рублей в час, на третьем - Екатеринбург со стоимостью проката 160 рублей в час. В Челябинске, Нижнем Новгороде и Казани стоимость проката коньков самая низкая - 112, 100 и 97 рублей в час соответственно.

А вот по стоимости проката лыж Петербург обогнала Уфа - там за час катания просят в среднем 318 рублей за час, в то время как в Северной столице - 300 рублей. Третье место в этом списке занимает Москва - 216 рублей, а самая низкая цена на эту услугу в Казани - 127 рублей в час.

При этом аналитики отмечают, что средняя стоимость проката коньков в городах-миллионниках за последний год поднялась на восемь процентов, а аренды беговых лыж, наоборот, снизилась на 19 процентов.

- Беговые лыжи проигрывают конькам и по популярности среди пользователей, - отмечают эксперты. - За последний год катки в 2ГИС искали в три раза чаще, чем лыжные базы.