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27.12.2019 11:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Псковские археологи нашли в центре города старинный горшок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центре Пскова при раскопках обнаружен прекрасно сохранившийся горшок. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области.

Находка интересна в первую очередь своей сохранностью: профиль горшка сохранен на 2/3, а крышка и вовсе полностью уцелела. Для хрупких вещей, пролежавших в земле не одну сотню лет это необычно.

Фото: Пресс-служба Археологического центра Псковской области
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Дело еще и в том, что в культурный слой изначально попадает, как правило, битая посуда: ее выбрасывают, она оказывается на свалке древнего города, а спустя сотни лет ее откапывают археологи далекого будущего, реставрируют и выставляют в музеях. Кто и зачем выбросил хороший горшок, скорее всего, так и останется загадкой.

Сейчас в Пскове раскопки ведутся на улице Леона Поземского. В ходе раскопок уже были обнаружены фундаменты ранее неизвестных зданий, хорошо сохранившийся жилой дом, керамика.

Правда, один раз раскоп был разграблен. Разрушены печки-каменки, нарушен профиль раскопа. Историки не знают, сколько вещей вынесли злоумышленники. Черные копатели пока не найдены.

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Средневековое поселение всегда богато керамикой: большие и малые горшки, миски, плошки. Срок службы горшка недолог и через какое то время он разбивался и в виде осколков попадал в культурный слой. Иногда мы находим очень крупные фрагменты, как сегодня: полный профиль крышки и 2/3 горшка. #arheologpskov #археология #раскопки #находки #артефакт #история #средневековье #керамика #горшок #посуда #archaeology #excavation #history #artefact #excavation #medieval #ceramics

Публикация от Археология Пскова (@arheologpskov)

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область Псков

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