Псковские археологи нашли в центре города старинный горшок

В центре Пскова при раскопках обнаружен прекрасно сохранившийся горшок. Об этом сообщает Археологический центр Псковской области.

Находка интересна в первую очередь своей сохранностью: профиль горшка сохранен на 2/3, а крышка и вовсе полностью уцелела. Для хрупких вещей, пролежавших в земле не одну сотню лет это необычно.

Дело еще и в том, что в культурный слой изначально попадает, как правило, битая посуда: ее выбрасывают, она оказывается на свалке древнего города, а спустя сотни лет ее откапывают археологи далекого будущего, реставрируют и выставляют в музеях. Кто и зачем выбросил хороший горшок, скорее всего, так и останется загадкой.

Сейчас в Пскове раскопки ведутся на улице Леона Поземского. В ходе раскопок уже были обнаружены фундаменты ранее неизвестных зданий, хорошо сохранившийся жилой дом, керамика.

Правда, один раз раскоп был разграблен. Разрушены печки-каменки, нарушен профиль раскопа. Историки не знают, сколько вещей вынесли злоумышленники. Черные копатели пока не найдены.