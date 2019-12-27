В Новгородской области мужчину объявили беременным после перелома руки

В городе Боровичи Новгородской области руководство местной больницы выясняет обстоятельства при которых 54-летнему местному жителю, который обратился за медпомощью в связи с переломом руки, поставили диагноз "беременность", сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на руководство медучреждения.

Вся эта история произошла в прошлом году, но стала известна только сейчас, когда близкие мужчины рассказали об этой ситуации.

54-летний мужчина сломал руку на работе, обратился в Центральную районную больницу Боровичей. Там ему вживили пластину, чтобы все срослось. Удалять ее нужно было через год. Тогда мужчине и его семье было не до изучения документов, все думали о здоровье строителя, волновались, заживет ли рука.

Через год мужчина отправился удалять пластину в Великий Новгород. Каково же было его удивление, когда врачи отказались проводить операцию, ссылаясь на заключение коллег из Боровичской ЦРБ. В документе было указано, что мужчина находится на 27-й неделе беременности. А беременность - это явное противопоказание для проведения таких операций.

Удивительно, но злополучные документы из местной больницы не прочитал не только сам мужчина, не обратил внимание на "беременность" пациента и его лечащий врач в районной поликлинике. Просто приклеил бумаги в карточку и все.

Как сообщает ТАСС изучают эту историю и в областном минздраве, ну а сам мужчина чувствует себя хорошо, правда, немного стесняется того, что теперь все Боровичи знают о том, в каком интересном положении он оказался с легкой руки докторов.