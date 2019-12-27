В Париже показали петербургскую 3D-модель разрушенной Пальмиры

Новости

В джунглях Юкатана обнаружен роскошный дворец майя 14:28
Видео: водитель-растяпа одним движением превратил гараж в автомойку 14:27
В Преображенской церкви в Кижах полностью восстановили иконостас 14:26
В Подмосковье в ДТП попал Mercedes певца Дениса Майданова 14:24
После ДТП под Липецком завели второе дело 14:16
На Алтае завели дело о халатности руководства школы, где били ученика 14:09
Опубликована программа новогодней ночи на ВДНХ 14:05
Генерала Махмута Гареева похоронили на военном кладбище в Мытищах 14:01
Спасатели в костюмах Деда Мороза поздравили детей из московской больницы 14:00
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вредность салата оливье 14:00
В Тюмени разоблачили банду продавцов липовых фильтров для воды 13:56
В Башкирии накажут организаторов елки для детей-инвалидов без подарков 13:56
"Русский Прадо" получит кнопочный ручник 13:46
Попросил поесть: В Татарстане отчим избил ребенка молотком 13:44
Дальневосточные моржи прошли карантин в Крыму 13:42
Одну из крупнейших авиакомпаний Южной Кореи продали за 2,2 млрд долларов 13:32
Под Липецком открыли памятник Лермонтову 13:30
В мечетях Ингушетии будут читать проповеди об экологии 13:27
Калужанин перечислил 4 миллиона мошенникам на торги с криптовалютой 13:24
В Нижнем Новгороде к новому году начали продавать снег 13:24
Москвичей предупредили о "барической пиле" к Новому году 13:14
В Башкирии на празднике для детей-инвалидов не хватило подарков 13:13
Уже третий человек, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, умер 13:12
Украина начала штрафовать авиакомпании за полеты над Крымом 13:08
В Тюмени при пожаре в девятиэтажке пострадали 11 человек 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 13:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Париже показали петербургскую 3D-модель разрушенной Пальмиры

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Петербургские ученые приняли участие в работе экспертного совещания ЮНЕСКО по восстановлению сирийской Пальмиры. Как сообщили в Институте истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), они представили экспертам детальную цифровую модель современного состояния памятника, которая позволит начать работы по его восстановлению.

- Нами впервые созданы детальная высокоточная 3D-модель современного состояния всей территории объекта Всемирного наследия, включая все архитектурные элементы и окружающий ландшафт, 3D-модели разрушенных архитектурных объектов Пальмиры, - рассказала директор института Наталья Соловьева. - Получены детальные ортофотопланы, подробная цифровая высотная топографическая карта всей территории памятника.

Фото: Пресс-служба Минобороны/ТАСС
Петербургские археологи проведут аэрофотосъемку в Пальмире

По информации пресс-службы ИИМК РАН, 3D-модель создавалась по результатам аэрофотосъемки 2016 и 2019 года с помощью беспилотных летательных аппаратов. Компьютерное моделирование и созданная петербургскими специалистами геоинформационная система "ГИС Пальмира" позволят "не выезжая на памятник, оценить степень разрушения объектов, планировать реставрационные работы и научные исследования, проводить мониторинг состояния памятника".

Российские специалисты продолжат участвовать в восстановлении древней Пальмиры. Как рассказал на совещании директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, в музее сейчас приступают к реставрации скульптуры из коллекции Пальмиры, а вот к восстановлению построек необходимо подходить с научной точки зрения.

- В настоящее время следует воздержаться от необдуманного восстановления любых объектов на территории Пальмиры, - подчеркнул он. - А дальнейшее обсуждение реставрационных мероприятий должно рассматриваться комплексно с учетом международных стандартов.

Напомним, город Пальмира был основан в одном из оазисов Сирийской пустыни около 1500 года до нашей эры. Сохранившиеся до нашего времени постройки были признаны одними из лучших образцов древнеримской архитектуры и Всемирным наследием ЮНЕСКО. В 2015-2016 году они подверглись разрушению боевиками, сирийское правительство намерено восстановить пострадавшие части города.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Восстановление Пальмиры

Главное сегодня

Песков оценил расходы Москвы на Новый год
Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В Госдуме высмеяли заявление США, осуждающее движение по Крымскому мосту
РПЦ изменила правила крещения детей
Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет