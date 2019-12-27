В Париже показали петербургскую 3D-модель разрушенной Пальмиры

Петербургские ученые приняли участие в работе экспертного совещания ЮНЕСКО по восстановлению сирийской Пальмиры. Как сообщили в Институте истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН), они представили экспертам детальную цифровую модель современного состояния памятника, которая позволит начать работы по его восстановлению.

- Нами впервые созданы детальная высокоточная 3D-модель современного состояния всей территории объекта Всемирного наследия, включая все архитектурные элементы и окружающий ландшафт, 3D-модели разрушенных архитектурных объектов Пальмиры, - рассказала директор института Наталья Соловьева. - Получены детальные ортофотопланы, подробная цифровая высотная топографическая карта всей территории памятника.

По информации пресс-службы ИИМК РАН, 3D-модель создавалась по результатам аэрофотосъемки 2016 и 2019 года с помощью беспилотных летательных аппаратов. Компьютерное моделирование и созданная петербургскими специалистами геоинформационная система "ГИС Пальмира" позволят "не выезжая на памятник, оценить степень разрушения объектов, планировать реставрационные работы и научные исследования, проводить мониторинг состояния памятника".

Российские специалисты продолжат участвовать в восстановлении древней Пальмиры. Как рассказал на совещании директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, в музее сейчас приступают к реставрации скульптуры из коллекции Пальмиры, а вот к восстановлению построек необходимо подходить с научной точки зрения.

- В настоящее время следует воздержаться от необдуманного восстановления любых объектов на территории Пальмиры, - подчеркнул он. - А дальнейшее обсуждение реставрационных мероприятий должно рассматриваться комплексно с учетом международных стандартов.

Напомним, город Пальмира был основан в одном из оазисов Сирийской пустыни около 1500 года до нашей эры. Сохранившиеся до нашего времени постройки были признаны одними из лучших образцов древнеримской архитектуры и Всемирным наследием ЮНЕСКО. В 2015-2016 году они подверглись разрушению боевиками, сирийское правительство намерено восстановить пострадавшие части города.