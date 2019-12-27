В Великом Новгороде покажут считавшиеся утерянными древние фрески

В Новгородском кремле 27 декабря откроется выставка знаковых археологических находок. Посетители увидят свыше сотни экспонатов из церкви Благовещения на Городище и Георгиевского собора Юрьева монастыря, сообщает пресс-служба Новгородского государственного музея-заповедника.

Посетителям покажут смальту, кожные аналавы, пояса и обувь, обнаруженные в погребениях. Изюминка выставки - фрагменты тысячелетних фресок, считавшихся утерянными. Росписи были сделаны в церкви Благовещения, построенной в 1103 году.

Долгое время они считались утраченными. При раскопках, проводившихся с 2000 по 2019 год археологи обнаружили фрагменты фресок. Это одни из древнейших фресок на территории нашей страны.

Интересная деталь: на фресках обнаружены надписи, сделанные как кириллицей, так и глаголицей.

А в Георгиевском соборе при раскопках археологи нашли древние росписи с граффити, которому около 900 лет. Эти росписи также будут представлены на выставке.

Экспозиция будет выставлена в Новгородском кремле до 9 марта.