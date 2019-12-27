Дальневосточные моржи прошли карантин в Крыму

Шесть моржей, привезенных в Крым в ноябре, завершают карантин и в ближайшее время будут выпущены к другим животным. Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов передает ТАСС.

По его данным, никаких осложнений в период месячного карантина не возникло. Животные хорошо перенесли транспортировку с Дальнего Востока в Крым, прошли все процедуры, предусмотренные режимом карантина и хорошо себя чувствуют.

- Нареканий никаких нет, подозрений на заболевания тоже, - рассказал Валерий Иванов. - В ближайшее время карантин будет окончен, и они смогут находиться вместе с другими животными.

Моржей доставили в Ялту в конце ноября по заказу театра морских животных "Акватория". Тихоокеанские моржи не являются редкими обитателями моря и не включены в Красную книгу РФ. Вместе с тем они находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Доставленных в Крым животных отловили в конце 2018 года. В ноябре 2019 года общественная экологическая организация "Эковахта Сахалина" обратилась с запросом в прокуратуру по поводу местонахождения животных. После ответа надзорного органа стало понятно, что моржи отправились в Крым.