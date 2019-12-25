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25.12.2019 09:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили в Крым

Текст: Артем Красиков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморском крае, проданных компании "Акватория", отправили в Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.

Фото: iStock
Запрет вылова китов для дельфинариев поддержали 100 тысяч человек

Ранее Росприроднадзор запретил частному предприятию продажу шести особей в Китай. Животные были пойманы с согласия Росрыболовства, но ведомство разрешило отлов для культурно-просветительских целей, а не для коммерции.

Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу РФ, но находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Справка "РГ"

В "китовой тюрьме" кроме белух и косаток содержались несколько моржей. 16 декабря стало известно, что моржей вывезли из Приморья в другой регион на самолете. Около сотни белух и косаток были выпущены в естественную природную среду несколькими партиями. Последняя - в ноябре 2019 года. Петицию за запрет вылова китов для дельфинариев поддержали более 100 тысяч человек.

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