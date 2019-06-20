Новости

Путин рассказал про разговор с Медведчуком 14:17
Рыцарские турниры пройдут в фан-зоне II Европейских игр в Минске 14:17
Путин обещал поддержку фермерам 14:15
Путин: География выезда за рубеж сотрудников МВД будет расширена 14:14
Скончался видный советский дипломат Леонид Замятин 14:12
Мэром Курска избран Виктор Карамышев 14:12
Первую партию косаток и белух вывезли из "китовой тюрьм" 14:09
Низкой зарплатой учительницы из Орла занялся СК 14:06
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов 13:55
Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" покинул испанский порт Сеута 13:51
В Заполярье проверят жалобу на зарплаты врачей после "Прямой линии" 13:49
Путин: Проблема компенсаций по льготной ипотеке решена 13:48
Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году 13:44
Уголовное дело бывшего врио мэра Махачкалы передано в суд 13:44
Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль 13:42
Путин объяснил падение доходов россиян 13:40
Губернатор Приангарья отчитался о работе правительства в 2018 году 13:31
В Симферополь вынужденно вернулся летевший в Санкт-Петербург самолет 13:30
Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания "кредитного пузыря" 13:28
В Болгарии ужесточили закон о борьбе с шумом 13:24
Путин назвал приоритетные вопросы развития здравоохранения 13:21
В Хакасии напавшего на журналиста чиновника заподозрили в махинациях 13:21
Сотрудник российского торгпредства погиб в ДТП в Норвегии 13:20
В Архангельске открыли морскую "дорогу" в Нарьян-Мар 13:19
Яд смертельно опасной рыбы может заменить обезболивающие 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
20.06.2019 14:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первую партию косаток и белух вывезли из "китовой тюрьмы"

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Глеб Ильинский/Приморская газета Фото: Глеб Ильинский/Приморская газета
Фото: Глеб Ильинский/Приморская газета

Первую партию из двух косаток и шести белух сегодня погрузили в транспорт и вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморском крае. Сюжет об этом показали во врем "Прямой линии с Владимиром Путиным".

По информации пресс-службы Тихоокеанского филиала ФГБНУ "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" (ТИНРО), в ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.

"Животные были успешно погружены и мы рассчитываем, что они будут доставлены в целости и сохранности", - сказал директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить косаток и белух

Стоит отметить, что это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Ничего подобного нигде и никто раньше не делал. Руководитель ВНИРО отметил, что процесс очень трудоемкий и высокотехнологичный, требующий высокой профессиональной подготовки и предельной собранности всех участников. По этой причине присутствие представителей общественности было ограничено.

Выпуск морских животных будет идти группами с учетом сложившихся связей. По мнению ответственного секретаря научного консилиума, заместителя директора ВНИРО Вячеслава Бизикова, это должно увеличить шансы на выживание в естественных условиях. На животных ученые установят специальные спутниковые метки, чтобы следить за их перемещением после выпуска в естественную среду.

Как сказал Владимир Путин, ничего удивительного в том, что история так затянулась, нет.

"Там где большие деньги там всегда сложности с решением", - сказал он, напомнив о высокой стоимости животных.

Комментируя сюжет вице-премьер Алексей Гордеев напомнил, что специально собранная группа специалистов - ученых, представителей федеральных и региональных структур, приняла решение перебазировать животных в естественную среду: "Эта операция займет около четырех месяцев. Мы поручили контролировать ее ВНИРО. Затем, когда животные будут помещены  Шантарскую бухту, главное осуществить правильную реадаптацию".

Гордеев заметил, что нужно рассмотреть вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, оставить только научных, а также для традиционных промыслов народов Крайнего Севера. К обсуждению вопроса надо привлечь широкую общественность.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных, не поддержав при этом требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.

Два дня назад стало известно, что вопрос о судьбе косаток и белух на "Прямую линию" с президентом отправил океанолог Жан-Мишель Кусто, побывавший в бухте Средняя с группой экспертов, которые дали свои рекомендации по выпуску косаток.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ
В Малайзии указали на антироссийский характер доклада по делу MH17