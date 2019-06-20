Первую партию из двух косаток и шести белух сегодня погрузили в транспорт и вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморском крае. Сюжет об этом показали во врем "Прямой линии с Владимиром Путиным".

По информации пресс-службы Тихоокеанского филиала ФГБНУ "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" (ТИНРО), в ходе транспортировки животных сопровождает команда из 70 человек - тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние.

"Животные были успешно погружены и мы рассчитываем, что они будут доставлены в целости и сохранности", - сказал директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Стоит отметить, что это первый в мире опыт реадаптации и транспортировки с целью выпуска такого большого числа животных. Ничего подобного нигде и никто раньше не делал. Руководитель ВНИРО отметил, что процесс очень трудоемкий и высокотехнологичный, требующий высокой профессиональной подготовки и предельной собранности всех участников. По этой причине присутствие представителей общественности было ограничено.

Выпуск морских животных будет идти группами с учетом сложившихся связей. По мнению ответственного секретаря научного консилиума, заместителя директора ВНИРО Вячеслава Бизикова, это должно увеличить шансы на выживание в естественных условиях. На животных ученые установят специальные спутниковые метки, чтобы следить за их перемещением после выпуска в естественную среду.

Как сказал Владимир Путин, ничего удивительного в том, что история так затянулась, нет.

"Там где большие деньги там всегда сложности с решением", - сказал он, напомнив о высокой стоимости животных.

Комментируя сюжет вице-премьер Алексей Гордеев напомнил, что специально собранная группа специалистов - ученых, представителей федеральных и региональных структур, приняла решение перебазировать животных в естественную среду: "Эта операция займет около четырех месяцев. Мы поручили контролировать ее ВНИРО. Затем, когда животные будут помещены Шантарскую бухту, главное осуществить правильную реадаптацию".

Гордеев заметил, что нужно рассмотреть вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях, оставить только научных, а также для традиционных промыслов народов Крайнего Севера. К обсуждению вопроса надо привлечь широкую общественность.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела.

31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск общественной коалиции "Свободу косаткам и белухам", к Росрыболовству, Росприроднадзору и компаниям-отловщикам, признав незаконными выданные разрешения на вылов животных, не поддержав при этом требования о выпуске.

Вместе с тем в июне, в ходе Петербургского международного экономического форума, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета.

Два дня назад стало известно, что вопрос о судьбе косаток и белух на "Прямую линию" с президентом отправил океанолог Жан-Мишель Кусто, побывавший в бухте Средняя с группой экспертов, которые дали свои рекомендации по выпуску косаток.