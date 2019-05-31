Суд не разрешил выпустить косаток из "китовой тюрьмы"

В пятницу Южно-Сахалинский городской суд вынес вердикт по иску зоозащитников к Росрыболовству, Росприроднадзору, а также четырем компаниям, занимавшимся отловом морских животных. Как сообщает Интерфакс, иск удовлетворен частично.

По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.

Решение суда не вступило в законную силу и подлежит обжалованию в течение месяца.

Как отметила Лисицина, доводы суда станут ясны 5 июня, когда будет готово мотивированное решение суда.

Напомним, что 23 июня в Южно-Сахалинском городском суде началось рассмотрение иска зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы". Ответчиками выступали Росрыболовство, Росприроднадзор, четыре компании - отловщики косаток и белух, а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю. Зоозащитники оспаривали решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора в решении вопроса об освобождении животных.

Во время выступления на одном из заседаний в Южно-Сахалинском суде представитель компаний-отловщиков Вадим Говоров заявил, что животные могут погибнуть, попав на волю. Свое мнение он аргументировал выводами следователей, которые вели дело о жестоком обращении с животными.

Между тем, консилиум ученых ранее рекомендовал выпустить животных примерно там, где они были пойманы, - в Шантарском районе Охотского моря в период с июля по сентябрь. По их мнению, шансы, что они смогут адаптироваться в естественной среде, высоки. Сейчас решаются организационные вопросы, в том числе связанные с финансовой стороной процесса.

Справка "РГ"

С середины прошлого года 87 белух и десять косаток находятся в бухте Средняя. Они предназначались для продажи в океанариумы. Вопросы вызывает как законность отлова животных, так и условия их содержания. По данному факту возбужден ряд уголовных и административных дел.

