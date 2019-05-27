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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отловщики не хотят отпускать косаток на волю и предрекают им гибель

Текст: Анна Бондаренко (Южно-Сахалинск)
Во время выступления в Южно-Сахалинском суде представитель четырех компаний-отловщиков косаток и белух, содержащихся в "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморском крае, Вадим Говоров заявил, что животные могут погибнуть, попав на волю. Свое мнение он аргументировал выводами следователей, которые вели дело о жестоком обращении с животными.
Косатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Косатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Косатка в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустят в Охотское море

"Согласно ответам следственного управления СК России по Хабаровскому краю, установлено, что с учетом мнения специалистов в области морских млекопитающих рассматривать вопрос о незамедлительном помещении животных в естественную среду обитания не представляется возможным, поскольку имеется высокая вероятность их гибели. Ученые подчеркивают, что выпуск в дикую природу уже адаптированных к содержанию в неволе и искусственному питанию животных сопряжен с рисками для жизни", - сказал Говоров.

По его мнению, невозможно выпустить косаток на волю безвозмездно: у животных есть собственники, получившие соответствующие разрешения на вылов в соответствии с действующими законодательством РФ, и они понесли значительные затраты на их содержание. Как полагает Говоров, изъятие млекопитающих нарушит нормы гражданского законодательства в сфере права собственности, а если и искать виновных в сложившейся ситуации, то нужно принять во внимание, что ответственность лежит также и на госорганах, принимавших решения по вылову. "Поэтому считаем требования истцов незаконными и необоснованными и просим суд отказать в их удовлетворении", - заявил он.

Впрочем, не исключено, что отловщики беспокоятся не столько о судьбах косаток, сколько о собственном финансовом благополучии. Еще в марте они называли стоимость животных приезжавшим в бухту Средняя журналистам: цена одной косатки достигает 3,5 миллиона долларов, белухи - 150 тысяч долларов.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Ученый: Косатки из "китовой тюрьмы" смогут адаптироваться на воле

С большей долей вероятности отловщики просто решили, что называется, зайти с другой стороны. Еще несколько дней назад после предыдущего заседания суда гендиректор "Афалины" Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать животных, так как они являются его собственностью, и пригрозил журналистам, освещающим ситуацию, судебными исками. Однако через несколько часов он пообещал, что решение о выпуске будет принято согласно рекомендациям ученых и руководства России.

Консилиум ученых ранее рекомендовал выпустить животных примерно там, где они были пойманы, - в Шантарском районе Охотского моря в период с июля по сентябрь. Сейчас решаются организационные вопросы, в том числе связанные с финансовой стороной процесса.

Справка "РГ"

С середины прошлого года 87 белух и десять косаток находятся в бухте Средняя. Они предназначались для продажи в океанариумы. Вопросы вызывывет как законнолсть отлова животных, так и условия их содержания. По данному факту возбужден ряд уголовных и административных дел. Сейчас в Южно-Сахалинском городском суде рассматривается иск ряда зоозащитных организаций к Росрыболовству, Росприроднадзору, четырем компаниям-отловщикам косаток и белух - ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ", ООО "Сочинский дельфинарий". Среди прочего истцы требуют безвозмездно изъять животных у коммерческих компаний и выпустить в естественную среду обитания.

Происшествия Правосудие Суд Общество Природа Правительство Минсельхоз Росрыболовство Правительство Минприроды Росприроднадзор Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Хабаровский край
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