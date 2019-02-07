СК завел дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморье

Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело о жестоком обращении с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в ноябре прошлого года после жалоб активистов природоохранная прокуратура провела проверку бухты и выявила нарушения содержания морских животных. Было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. В ходе расследования были также зафиксированы факты ненадлежащего содержания 90 белух и 11 косаток. По данному факту СК возбудили новое дело по ст 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Ранее Росприроднадзор также возбудил административные дела по факту содержания морских млекопитающих в бухте Средняя. Производства были заведены после проверки Тихоокеанским морским управлением, которая установила, что водный объект не оборудован должным образом, а очистка акватории от загрязнений не производится. Представители компаний, которые выловили животных, вызваны на рассмотрение.

Следователи также подчеркнули, что ведомство оперативно займется вопросом возвращения всех морских животных в естественную среду обитания.