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16.11.2018 19:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

СК возбудил дело о незаконном вылове косаток и белух в Приморье

Следователи Приморского края возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова косаток и белух, содержащихся в бухте Средняя. Делопроизводство начато по ч 3 ст 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов), сообщает пресс-служба регионального СК.

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По версии следствия, несколько частных компаний получили разрешения на вылов косаток и белух для культурно-просветительских целей. За несколько месяцев (с июля по сентябрь 2018 года) по данному разрешению юрлица выловили 12 косаток и 90 белух. При этом 11 пойманных косаток относятся к транзитному подвиду, занесенному в Красную книгу Камчатского края, так как не достигли половой зрелости. Кроме того, все пойманные белухи также не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них были пойманы в возрасте до одного года.

В ведомстве отметили, что законодательство РФ запрещает отлавливать группы китообразных, в которых зафиксированы детеныши в возрасте менее одного года.

Как ранее писала "РГ", краснокнижные животные содержатся в бухте Средняя. После информации о предполагаемой продаже 13 косаток в Китай природоохранная прокуратура начала проверку объекта. В результате инспекции было выявлено множество нарушений: не соблюдались ветеринарно-санитарные правила содержания, отсутствовали сооружения, защищающие объект от загрязнения, территория предприятий захламлена отходами. Кроме того, было установлено, что компании, получившие разрешение на отлов с культурной целью, не занимаются таким родом деятельности.

Как отметили в СК, с просьбой разобраться в ситуации к правоохранителям также обратился врио губернатора региона Олег Кожемяко. В настоящий момент сотрудники ведомства продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Общество Природа Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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