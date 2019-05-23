Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых

Директор компании "Афалина" Алексей Решетов, в чьей собственности находятся содержащиеся в Приморье косатки и белухи, заявил в беседе с Интерфакс, что решение о выпуске животных будет принято согласно рекомендациям ученых и руководства России.

Он подчеркнул, что все действия компании направлены на выполнение поручения Владимира Путина по ситуации с морскими млекопитающими в бухте Средняя.

- Мы поступим в соответствии с рекомендациями учёных и решениями руководства страны, - цитирует агентство Решетова.

Напомним, ранее в ходе слушаний по иску зоозащитников, требующих отпустить животных на волю, Решетов заявил, что речи о выпуске морских млекопитающих быть не может, так как они - его собственность.

- Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь, - подчеркнул руководитель компании. - Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что в Кремле с удивлением услышали подобные заявления от собственника компании. Он подчеркнул, что в дополнительных поручениях по ситуации нет необходимости, поскольку все было четко сформулировано ранее.

- Пока мы констатируем, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются, - сказал Песков. - Сейчас еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются.

В Минприроды также заявили, что их позиция по ситуации остается низменной - морских млекопитающих надо выпустить. Комментируя слова Решетова, в ведомстве подчеркнули, что это "личное мнение и решение компании-отловщика", а окончательное решение будет принято высшим руководством.

Теперь Алексей Решетов заверил агентство, что решение о дальнейшей судьбе животных будет принято в соответствии с рекомендациями ученых и властей. Он также уточнил, что его компания сотрудничает с научным консилиумом, рабочей группой правительства, Росрыболовством и главой Приморского края Олегом Кожемяко.

В пресс-службе Росрыболовства РИА Новости подтвердили, что решение о судьбе косаток и белух было принято на совещании с представителями компаний-владельцев еще в начале недели. Выпуск животных будет осуществлен на основе рекомендаций научного консилиума.

Ученые рекомендовали выпустить животных в Шантарском районе Охотского моря в период с июля по сентябрь текущего года. Выпуск белух, по мнению ученых, лучше всего проводить разновозрастными группами с учетом генетического родства. В том случае, если не будет возможности выпустить всех животных одновременно, часть из них отпустят на волю в 2020 году. В ведомстве также уточнили, что сейчас решаются организационные вопросы, в том числе связанные с финансовой стороной процесса.

Справка "РГ"

87 белух и десять косаток с середины прошлого года находятся в бухте Средняя Приморского края. Они предназначались для продажи в океанариумы. По версии правоохранителей, их отлов был осуществлен незаконно. Кроме того, вопросы вызвали условия содержания животных. По данному факту возбужден ряд уголовных и административных дел.

