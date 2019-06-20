"Прямая линия с Владимиром Путиным". Онлайн-трансляция

Сегодня в 12:00 начнется "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным - семнадцатая по счету.

Число вопросов, заданных главе государства, уже превысило полтора миллиона. Большинство из них связаны с социальными проблемами, среди них большой массив сообщений касается медицины, ЖКХ, образования. Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучат в прямом эфире.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил огромный интерес граждан к "Прямой линии". "Интерес по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - заявил он. По его словам, в среду глава государства готовился к мероприятию до самой ночи.

Длительность программы не определена заранее: Владимир Путин сам решает, сколько продлится "Прямая линия". Рекорд был установлен в 2013 году, когда российский лидер отвечал на вопросы граждан в течение 4 часов 48 минут.