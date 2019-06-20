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20.06.2019 08:10
Рубрика: Власть

Владимир Путин проведет "Прямую линию" в 17-й раз

Текст: Айсель Герейханова
Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Первый канал. Президент РФ Владимир Путин. Фото: Первый канал.
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Первый канал.

Транслировать программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" будут телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
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По данным колл-центров, которые приводит телеканал "Россия 24", президенту поступило более миллиона обращений. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что интерес к "Прямой линии" по-прежнему огромен. Это подтверждает и свежий опрос ВЦИОМ: большинство россиян (около 75 процентов) намерены следить за программой.

Большинство вопросов касаются проблем в здравоохранении, образовании, в ЖКХ, много обращений от обманутых дольщиков, от молодых семей по поводу ипотеки и мест в детских садах. Но важное отличие этого года, что часть вопросов, поднятых перед "Прямой линией", местные власти начали решать до эфира программы.

"В этом году, собственно, все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президентом. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры. Это очень позитивно", - рассказал Дмитрий Песков.

Мгновенную реакцию демонстрируют и федеральные ведомства.

Фото: СК по Свердловской области
СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Так, по данным СК, следователи организовали уже 12 проверок по обращениям граждан на прямую линию из Калужской, Белгородской, Свердловской, Саратовской, Воронежской областей, Красноярского, Хабаровского, Пермского краев и Республики Алтай. В основном они касаются нарушения жилищных прав при расселении аварийных домов и долевого строительства.

Сам Владимир Путин за несколько дней до "Прямой линии" изучал поступающие вопросы, собирал данные статистики и справочные материалы от министерств и ведомств, а также проводил многочасовые совещания.

Как и в прошлый раз, во время "Прямой линии" на связь со студией в ходе общения президента с народом будут выходить федеральные министры и региональные руководители. Особенно в тех случаях, когда люди уже обращались к властям, но решения своей проблемы так и не дождались.

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Для этого в Гостином дворе, где традиционно находится студия программы, напротив кресла президента смонтирован огромный экран. Сюда будут выводить все данные о ходе "Прямой линии", поступающие в этот момент видеообращения, звонки, СМС, сообщения из соцсетей. Это, с одной стороны, максимально погрузит президента в процесс, с другой стороны, у него будет возможность перенаправить вопрос профильному министру или губернатору региона, откуда поступило обращение.

Как ранее пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, продолжительность общения президента с народом не будет заранее ограничена по времени. Владимир Путин постарается ответить на максимальное количество обращений.

Фото: iStock
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Задать вопрос президенту можно по телефону 8-800-200-40-40 бесплатно из любой точки России. Для тех, кто звонит из-за границы номера телефонов другие: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы по СМС или ММС принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов, отправить их также можно бесплатно. Кроме того, обратиться к президенту можно через специальное мобильное приложение "Москва - Путину", сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Прием вопросов продлится до окончания программы.

Власть Работа власти Президент "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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