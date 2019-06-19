Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии"

Президент Владимир Путин во второй раз на этой неделе провел совещание по подготовке к специальной программе "Прямая линия с Владимиром Путиным".

На фотографиях, размещенных на сайте Кремля, видно, что перед президентом во время совещания лежит большая стопка документов.

"Глава государства несколько дней перед "Прямой линией" традиционно посвящает работе с массивом информационных материалов, видеообращений, письменных вопросов граждан", - говорится в сообщении на сайте.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Владимир Путин накануне "Прямой линии" изучает справочные материалы, подготовленные ведомствами.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир завтра в 12.00 по мск и будет транслироваться телеканалами "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".