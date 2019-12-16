Моржей из "китовой тюрьмы" в Приморье вывезли на самолете

Проданных компании "Акватория" моржей из "китовой тюрьмы" в Приморском крае самолетом отправили в другой регион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Владивостокскую природоохранную прокуратуру.

"В ходе проверки установлено, что моржи по договору купли-продажи переданы юридическому лицу, авиасообщением направлены в другой регион. Нарушений при выдаче управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области ветеринарно-сопроводительных документов не установлено", - отметили в прокуратуре.

Две компании - "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" - в 2018 году отловили шесть детенышей моржей и продали их компании "Акватория", которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из РФ в Китай. Возраст животных на момент отлова не мог превышать 10 месяцев.

Напомним, что в марте этого года стало известно, что в "китовой тюрьме", где на тот момент находились 87 белух и 10 косаток, также держат шесть моржат. Проводившие проверки правоохранители тогда не имели претензий к законности их нахождения в бухте Средней.

Справка "РГ"

В бухте Средней в Приморском крае с лета 2018 года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи в Китай. Законность отлова и условия содержания морских млекопитающих вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. В июне начался поэтапный выпуск косаток и белух. 10 ноября была выпущена последняя партия животных.