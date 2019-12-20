Росприроднадзор запретил продажу моржей из "китовой тюрьмы" в Китай

Росприроднадзор запретил компании «Акватория» продажу шести моржей из «китовой тюрьмы» в Китай.

Животные были пойманы с разрешения Росрыболовства, но ведомство дало добро на отлов для культурно-просветительских, а не коммерческих целей. Звери должны использоваться для распространения в обществе знаний об окружающем мире, но это не подразумевает их продажу в другие страны, сообщается на сайте Росприроднадзора.

Тихоокеанские моржи не занесены в Красную книгу РФ, но находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Справка "РГ"

В "китовой тюрьме" кроме белух и косаток содержались несколько моржей. 16 декабря стало известно, что моржей вывезли из Приморья в другой регион на самолете.

Ранее около сотни белух и косаток были выпущены в естественную природную среду несколькими партиями. Последняя - в ноябре 2019 года.

