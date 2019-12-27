Фрегат "Адмирал Макаров" вернулся в Севастополь из Средиземного моря

В Севастополе встретили сторожевой корабль "Адмирал Макаров", который вернулся в главную базу Черноморского флота из Средиземного моря, где нес службу в составе постоянной группировки ВМФ России. На его место заступил фрегат "Адмирал Эссен". Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Дома фрегат встречали командир соединения надводных кораблей ЧФ контр-адмирала Олег Криворог, сослуживцы, ветераны, семьи и родственники моряков.

В ноябре-декабре этого года фрегат принял участие в совместных учениях с ВМС Алжира и Сирии. Экипажи тренировались обеспечивать морскую безопасность, контролировать гражданское судоходства, досматривали суда, которые подозреваются в пиратстве и незаконной экономической деятельности.

Вместе с сирийскими моряками были выполнены артиллерийские стрельбы и отработаны элементы совместного маневрирования кораблей.

Отмечается, что в сентябре корабль под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова принял участие в XVII общественном форуме "Русская неделя на Ионических островах". Фрегат посетил греческий порт Керкира на острове Корфу, который в 1799 году освободили русские моряки под командованием адмирала Федора Ушакова.