Крымский республиканский онкоцентр оснастили уникальным томографом

В Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени Ефетова установили специализированный мультиспиральный компьютерный томограф. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Томограф стоимостью 62,7 миллиона рублей закупили на средства федерального бюджета в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", что является частью национального проекта "Здравоохранение".

Министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов пояснил, что мультиспиральный компьютерный томограф изготовлен фирмой-производителем специально для онкодиспансера, уникален и не имеет аналогов в Крыму. С помощью специальных лазерных устройств на новом томографе можно с ювелирной точностью определять локализацию опухоли, чтобы в последующем выполнить лечение на линейном ускорителе. Причем, аппарат рассчитан на вес пациента в пределах 227 килограммов.

Сейчас томограф функционирует в тестовом режиме. Его введут в эксплуатацию после соответствующего заключения Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю.

Главврач онкоцентра Игорь Акиншевич подчеркнул, что использование аппарата повысит эффективность лечебных мероприятий в диспансере на действующем линейном ускорителе. По его словам, весной 2020 году в диспансере планируют установить новый линейный ускоритель.