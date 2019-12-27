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27.12.2019 13:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Украина начала штрафовать авиакомпании за полеты над Крымом

Текст: Владимир Шилов

Казахстанская Euro-Asia Air стала первой авиакомпанией, которая выплатила штраф за полет своего самолета над Крымом без соответствующего разрешения Госавиаслужбы Украины. Как сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ, сумма неустойки составила 136 тысяч гривен (почти 6 тысяч долларов - примечание "РГ").

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Согласно статистике, ежедневно более сотни воздушных судов российский и иностранных авиакомпаний пролетают через воздушное пространство полуострова. В основном речь идет о транзитных рейсах без посадки в Симферополе.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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