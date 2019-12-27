В Крыму ответили на штраф авиакомпании за полет над полуостровом

Сенатора от Крыма Сергея Цекова удивило то, что авиакомпания из Казахстана уплатила в бюджет Украины 136 тысяч гривен (около 5,7 тысячи долларов) за полет над полуостровом. Об этом он заявил в комментарии "РГ".

- В решении, которое приняла Украина, нет ничего удивительного, - отметил он. - Они постоянно принимают решения, объем аналогичных штрафов в отношении российских авиакомпаний скоро миллиарда долларов, похоже, достигнет. А вот почему казахстанская компания выплатила штраф? Странное решение с ее стороны, которое куда больше волнует, чем решение Украины. Тогда надо спросить у них, летающих над Россией: они вообще территорию российскую признают?!

Цеков подчеркнул, что российским властям следовало бы "вести серьезный разговор" с представителями авиакомпании по поводу того, "собираются ли они летать над территорией России или нет".

Со своей стороны глава Крыма Сергей Аксенов призвал авиакомпании из Казахстана не платить штрафы украинской стороне.

- Пусть не платят штрафы, - предложил он и тут же удивился: - Зачем они это делают?! Слаба Богу, что Украина пока еще птиц не штрафует.

Ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что Украина уже взыскала первый штраф за полет над Крымом с казахстанской авиакомпании, которая выплатила почти 6 тысяч долларов. Вместе с тем, российским авиакомпаниям, которые совершают полеты в Крым, украинская сторона уже начислила штраф на сумму около 560 миллионов долларов.