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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Первый инновационный центр занятости заработал в Свердловской области

Текст: Светлана Добрынина
Модельный центр занятости нового формата открыт в городе Первоуральске. Проект под названием "Кадровый центр. Работа России" реализует новую модель в отношениях между теми, кто ищет работу и кто предлагает вакансии.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Проект должен стать единой стартовой площадкой для всего, что так или иначе связано со сферой занятости: профориентации, переобучения, содействия в трудоустройстве, - пояснил значимость преобразований директор департамента по труду и занятости населения Дмитрий Антонов.

Фото: Антон Буценко
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Свердловская область в 2019 году стала одним из пилотных регионов страны по модернизации Службы занятости. Преобразования  осуществляются в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", основная цель которого - обеспечение роста производительности труда на пять процентов в год. Этого невозможно достичь без подготовки квалифицированных кадров. Уровень безработицы в Свердловской области один из самых низких в стране, поэтому ключевую роль в поиске и подготовке кадров играет целевой подход.

- Главное, что должно измениться в работе центров занятости, - уход от ожидания, когда к вам обратятся работодатели или жители региона. Необходим активный поиск предложений и работников. Важно также переобучать людей, временно оказавшихся без работы, под те профессии, которые требуются на рынке труда области, - отметил на открытии "Кадрового центра" заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Общий объем средств на модернизацию Первоуральского центра занятости составил 49,7 миллиона рублей, в том числе 10,2 миллиона рублей из областного и 39,5 миллиона - из федерального бюджета.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В современном подходе важны не только внешние изменения. В Первоуральском центре занятости прошел масштабный ремонт помещений, проведено переобучение сотрудников. Акцент теперь меняется с заявительного принципа в поиске работы к активному, учитывающему и профессиональный потенциал соискателей вакансий, и реальные запросы работодателей. А в промышленно развитом Первоуральске всегда были высокие требования к желающим устроиться на работу. К тому же крупные предприятия города охотно вкладываются в обучение и переподготовку кадров под востребованные профессии.

Олег Чемезов отметил, что плюсы центра современного формата видны сразу даже обычному соискателю, в том числе возможность применения интерактивных и новых информационных систем в процесс поиска работы. В Кадровом центре установлены компьютеры со свободным доступом. Каждый соискатель сможет самостоятельно поработать с общероссийской базой вакансий "Работа в России". Отличная возможность прежде всего для тех, у кого дома нет компьютера или доступа к Интернету. К тому же здесь гарантирована консультация и помощь специалиста. Для старшеклассников и выпускников школ установили программу для профориентирования. После прохождения тестирования программа показывает, какие профессии наиболее подходят молодому человеку. Здесь же подскажут, где эти специальности можно получить.

Активно в процесс вовлекаются и предприятия, руководители которых могут получить субсидию на обучение работников, заключив договор с центром занятости.

По модели Первоуральска будут модернизированы и другие центры занятости региона.

Власть Работа власти Регионы Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Свердловская область: опорный край державы

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