В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой

Следственный комитета Свердловской области начал проверку после инцидента с девятиклассником в Екатеринбурге: юноша получил серьезную травму в процесс изготовления петарды.

"Проводится доследственная проверка по сообщению о травмировании 15-летнего подростка в результате хлопка самодельной петарды", - передает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранительных органов, несчастный случай произошел вечером 25 декабря, когда школьник попытался сам изготовить пиротехническое изделие в домашних условиях. В результате он получил травмы руки и ожоги. "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что парню оторвало руку, и сейчас он находится в реанимации.

"Семья, в которой воспитывается молодой человек, благополучная, сам он учится на хорошие оценки", - уточнили в региональном СК.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.