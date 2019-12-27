В Тюмени при пожаре в девятиэтажке пострадали 11 человек

В Тюмени в девятиэтажном жилом доме на улице Олимпийской произошел пожар в квартире на первом этаже. Спасатели эвакуировали 36 человек. Нескольким жильцам в результате происшествия потребовалась медицинская помощь.

"В 11.30 по местному времени поступило сообщение о загорании. На момент прибытия первого подразделения был виден дым из окна на первом этаже. В 12.31 пожар ликвидирован", - сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Между тем, по данным областного департамента здравоохранения, на который ссылается ТАСС, 11 человек обратились за помощью к медикам. Двоих с возможным отравлением продуктами горения увезли в больницу, еще один госпитализирован с подозрением на травму голени. Остальных врачи осмотрели на месте. Все пострадавшие - взрослые люди.