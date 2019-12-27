Житель Югры украл гирлянду, чтобы "создать атмосферу" друзьям

Накануне в дежурную часть Нягани обратился мужчина с заявлением о краже новогодней атрибутики. По его словам, кто-то украл с подъезда дома в 1 микрорайоне две гирлянды "Бахрома" на общую сумму 11 тысяч рублей. По горячим следам преступление раскрыли - подозреваемый уже задержан.

"Ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 27-летний мужчина заявил, что был пьян и ему очень хотелось создать атмосферу праздника для себя и своих друзей", - рассказали в ОМВД Нягани.

Воришка увидел новогоднее украшение, сорвал и принес домой другу, у которого планировал встретить праздник.

Гирлянду изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет колонии).