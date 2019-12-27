РЕН ТВ вышел на четвертое место среди всех телеканалов в Москве

В 2019-м под руководством Владимира Тюлина был установлен исторический рекорд по среднегодовому показателю: доля составила 6,5%. Таким образом, телеканалу удалось стать пятым по популярности среди вещателей России, как по целевой аудитории 25-54 (обойдя телеканал НТВ), так и по общей "4+". В течение пяти лет доля телеканала непрерывно растёт. За 4 года количество зрителей выросло на 29,6%.

В столице телеканал обошел ТНТ и занял 4-ую строчку рейтинга с долей 6,9% (Mediascope, Москва, все 25-54).

Кроме того, РЕН ТВ вышел на первое место среди зрителей-мужчин в возрасте 25-54. Среднегодовая доля среди сильного пола составила 8,9%. В Москве по этому показателю канал также занял первое место с долей 9,2%.

С учетом существенного падения доли ключевых телевещателей, в 2019 году РЕН ТВ стал единственным каналом из первой шестерки в аудитории 25-54, который обладает общественно-политическим вещанием и при этом показал рост доли.

Кроме того, РЕН ТВ омолодил аудиторию: средний возраст зрителя телеканала составляет 49 лет, что является минимальным показателем среди общественно-политических каналов.