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27.12.2019 01:00
Рубрика: Экономика

Ряд социальных выплат в 2020 году вырастет более чем на 3 процента

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд предложил индексировать в 2020 году ряд социальных выплат, в том числе ветеранам и инвалидам, на 3,1 процента. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Напомним, что с 1 февраля каждого года проводится индексация выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Как отмечается в пояснительной записке к проекту минтруда, по "уточненному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (базовый вариант) индекс потребительских цен в 2019 году прогнозируется в размере 103,1%. Исходя из указанного прогнозного значения индекса потребительских цен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году в проекте постановления предусмотрен в размере 1,031".

Фото: iStock
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При этом добавляется, что размер коэффициента индексации будет уточнен после расчета Росстатом индекса потребительских цен (инфляции) за 2019 год. Это произойдет уже в январе.

Будут проиндексированы ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ, ветеранам, инвалидам на содержание собак-проводников. В увеличенном размере в следующем году начнут получать выплаты люди, пострадавшие из-за чернобыльской аварии и ядерных испытаний. Также будут проиндексированы социальные пособия на погребение, единовременные пособия беременным жёнам призывников, а также выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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