В джунглях Юкатана обнаружен роскошный дворец майя

Национальный институт антропологии и истории (INAH) Мексики подтвердил, что найденный в прошлом году в джунглях объект является археологическим памятником. Проведенное учеными исследование показало, что это был дворец цивилизации майя.

Об открытии сообщается на сайте INAH. Раскопки были проведены в археологической зоне Кулуба на полуострове Юкатан в Мексике. Еще в прошлом году там была обнаружена каменная структура доиспанского периода. Установлено, что в этом месте располагался город цивилизации майя.

Раскопки проводились примерно в 35 километрах к юго-востоку от муниципалитета Юкатеко. Местность оказалась густо заросшей, поэтому много времени у исследователей ушло на расчистку объектов от зарослей. В результате было найдено пять сооружений доиспанского периода.

Наибольшее внимание привлек к себе дворец. Это было масштабное сооружение длиной около 55 метров, шириной около 15 метров и высотой около шести метров. Анализ показал, что оно было построено в поздний классический период (600-900 годы нашей эры) и активно использовалось примерно до 1050 года.

"Это был тот самый классический период, когда город Чичен-Ица стал самым заметным мегаполисом на севере нынешнего Юкатана, - говорит археолог Альфредо Баррера Рубио. - Чичен-Ица оказывал огромное влияние на такие места как Кулуба. Кстати, здесь мы обнаружили такие же керамические и обсидиановые изделия, как и в Чичен-Ица. Они были изготовлены в одном месте. Это говорит о том, что город майя Кулуба, возможно, был анклавом Чичен-Ица".

При исследовании дворца было обнаружено несколько захоронений, а находившиеся в них останки уже отправлены в лабораторию. Эксперты определят не только пол и возраст умерших, но и причины их смерти.

Археологи нашли и еще четыре здания. Два из них, судя по всему, были жилыми домами. В одном, вероятно, располагался храм, поскольку при его раскопках был обнаружен алтарь. Четвертое здание было круглым, внутри него была найдена древняя печь. Возможно, здесь располагалась мастерская.

По словам Баррера Рубио, текущий полевой сезон стартовал в ноябре и уже принес столь значимые находки. Завершится он в марте 2020 года. Не исключено, что археологи найдут и другие, пока еще скрытые джунглями сооружения майя.