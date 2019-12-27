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27.12.2019 12:09
Рубрика: Общество

РПЦ изменила правила крещения детей

Текст: Елена Новоселова
Теперь при крещении детей в Русской православной церкви им можно давать имена святых других православных церквей. Такое решение принял Священный Синод РПЦ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оно основано на документе "Наречение имени новорожденным, вопрос о возможности принятия Крещения с сохранением национального имени", который с 2015 года прорабатывался специальной комиссией Межсоборного присутствия. И она пришла к выводу, что сложившаяся в РПЦ традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций других поместных православных церквей. В частности, в месяцеслове нашей церкви нет всех имен. Об этом сообщается в журнале заседания Синода.

Фото: iStock
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Авторы документа напомнили, что согласно библейской традиции, имя новорожденному младенцу дают родители. В пример приводится пророк Иоанн Креститель, имя которому дал его отец - священник Захария. В РПЦ также считают, что нет никаких препятствий назвать ребенка именем в ином, чем привычное, национальном звучании (к примеру: Иоанн - Джон; Иоанна - Жанна). Но эти имена, по мнению членов комиссии Межсоборного присутствия, нужно отличать от так называемых "новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов".

Такие случаи оговорены особо. В частности, если происходит крещение или присоединение к РПЦ взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, как сказано в журнале заседания Синода, ему предоставляется право самому выбрать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским.

Общество Религия

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