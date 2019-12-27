РПЦ разрешила давать при крещении имена зарубежных святых

Русская православная церковь разрешила при крещении оставлять без изменения имена святых любых поместных православных церквей мира. Также допустимы имена в иных национальных звучаниях.

Теперь у родителей будет возможность самостоятельно выбрать церковное имя, которое наиболее похоже на данное при рождении. Священный Синод отметил, что сложившийся порядок наречения по святцам не всегда учитывает многообразие традиций в других поместных православных церквях, говорится на сайте Русской православной церкви.

Отмечается, что согласно библейской традиции выбирать имя ребенку должны родители.