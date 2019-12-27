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27.12.2019 05:03
Рубрика: Общество

РПЦ разрешила давать при крещении имена зарубежных святых

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Русская православная церковь разрешила при крещении оставлять без изменения имена святых любых поместных православных церквей мира. Также допустимы имена в иных национальных звучаниях.

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Теперь у родителей будет возможность самостоятельно выбрать церковное имя, которое наиболее похоже на данное при рождении. Священный Синод отметил, что сложившийся порядок наречения по святцам не всегда учитывает многообразие традиций в других поместных православных церквях, говорится на сайте Русской православной церкви.

Отмечается, что согласно библейской традиции выбирать имя ребенку должны родители.

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