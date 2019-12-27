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27.12.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль стал лидером роста в 2019 году: когда ждать спада

Текст: Георгий Панин
Уходящий 2019 год запомнится участникам российского финансового рынка рекордным укреплением национальной валюты. Рубль вырос почти на 12% по отношению к американскому доллару и на 11% к единой европейской валюте.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Михаил Зельцер, кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты" рассказал о причинах такого укрепления рубля и дал прогноз на 2020 год:

- Совокупность внешних и внутренних факторов ценообразования рубля играла против участников торгов, делавших ошибочную ставку на девальвацию отечественной валюты.

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На рост рубля существенное влияние оказала динамика сырья и металлов. С начала года котировки сырья взлетели почти на 25%, и по предварительным оценка средняя цена нефти марки Brent по итогам 2019 года превысит 64 доллара.

Благодаря ревальвации рубля "рублебочка" (измеряет стоимость барреля нефти в рублевых ценах по курсу доллара США) к сегодняшнему дню прибавила порядка 13%. Отмечалось и ралли на рынке цветных металлов - палладий удвоился, никель прибавил 30%, в пике цен достигая 70% прироста биржевых котировок.

Все это приводило к росту операционных и финансовых показателей российских компаний-экспортеров сырья, обязательные налоговые платежи которых оказывали существенное влияние на предложение инвалюты на рынке, что способствовало укреплению рубля.

На фоне высокой относительно мировых аналогов купонной доходности по облигациям (6% годовых) и дивидендной доходности по акциям (6,7%) отечественный финансовый рынок ощущал приток ликвидности в фондовые инструменты. Так, доля нерезидентов на рынке гособлигаций РФ (ОФЗ) выросла за 2019 год с 24,4% до почти 32%, характеризуя повышенный спрос иностранных инвесторов к отечественным долговым бумагам, оказывая благотворное влияние на рубль.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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На международной арене мы были свидетелями мировой торговой войны США с КНР, ЕС, Латинской Америкой и, в том числе, с Россией на энергетическом поле. Введение тарифных барьеров приводило к росту волатильности на мировых рынках капитала. Тем не менее инвесторы закладывали в свои ожидания процесс деэскалации американо-китайских отношений, и, получив подтверждающие сигналы о скорейшем подписании торговой сделки в январе 2020 года, усилили свои позиции в рисковых активах.

Таким образом, российский рубль стал одним из лидеров международного валютного рынка по темпам укрепления. По экспертным оценкам и в 2020 году устойчивые тенденции нацвалюты будут преобладать.

Теперь на текущих значениях (61,8 за доллар и 68,5 за евро) можно ожидать торможения роста рубля. Достижение важных технических уровней поддержки по валютным парам вкупе с появившейся накануне информации о возможной паузе в цикле монетарного смягчения Центробанком России ключевой ставки, может привести к стабилизации валютных курсов.

Напрашивается краткосрочный отскок вверх доллара и евро на фоне сильной перепроданности инвалют. Тем не менее среднесрочные ожидания по рублю остаются позитивными. Стабильность цен на рынке энергоносителей, ограниченный характер санкционного давления и общемировой аппетит к рисковым активам обуславливают мощь российского рубля.

Скачок волатильности может произойти ближе к осени будущего года, и основан он будет в первую очередь на глобальных процессах в мировой экономике.

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