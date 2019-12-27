Дети наблюдают за выступлениями роботов на Всемирном саммите сенсоров 2019 года в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Фото: Лю Сюй / Для China Daily

Рынок робототехники Китая испытывает краткосрочное сокращение. Но усилия компаний по совершенствованию технологий, расширению исследований и увеличению выпуска премиальных продуктов, приведут отрасль к новой фазе роста, считают аналитики.

Как говорит исполнительный вице-президент China Robot Industry Alliance (CRIA) Сун Сяоган, с 2010 по 2017 год рынок робототехники в Китае вырос в среднем на 35 процентов по сравнению со среднемировым показателем в 15 процентов. Китай является крупнейшим в мире рынком робототехники с 2013 года.

В прошлом году в Китае впервые зафиксировано падение продаж промышленных роботов на 1,73 процента. Рост в мировой индустрии робототехники замедлился примерно до 1 процента, заявляют в CRIA.

Как отмечает Сун, представители отрасли уже более двух месяцев проводят исследования работы робототехнических компаний и цепочек поставок в четырех регионах страны. "Их задача заключается в том, чтобы определить основные узкие места и недостатки индустрии робототехники", - говорит он.

Как отмечает директор по инвестициям Siasun Robot Investment Co Ltd Жэнь Шуньнин, сокращение числа промышленных роботов в Китае отчасти является результатом сжатия автомобильного сектора, который остается одним из крупнейших заказчиков этого вида оборудования.

"Но поскольку роботы становятся все умнее с помощью искусственного интеллекта, рынок сервисных роботов будет расти в геометрической прогрессии. Спрос на них и на медицинских роботов будет огромным в будущем, учитывая растущее число пожилых людей в Китае", - говорит он. Роботы будут широко использоваться и в секторах с нестандартными продуктами.

Cтареющее население, рост зарплат и растущие производственные мощности повысят спрос на роботов

По прогнозам Китайского института электроники, в этом году сектор робототехники КНР достигнет объема в 8,68 миллиарда долларов. В частности, рынок промышленных роботов в этом году составит 5,73 миллиарда долларов, рынок сервисных роботов - 2,2 миллиарда долларов.

CRIA предсказывает, что рынок промышленных роботов в Китае в этом может вырасти на 5 процентов, а продажи китайских брендов увеличатся примерно на 15 процентов.

Сун уверяет, что не стоит беспокоиться о сокращении рынка робототехники в Китае. Стареющее население, рост зарплат и растущие производственные мощности повысят спрос на роботов.

Кроме того, китайские производители продолжают инвестировать в НИОКР и тем самым продвигаются по цепочке создания дополнительной стоимости. Ожидается, что коллаборативные промышленные роботы, известные как коботы, станут драйвером роста всего сектора. Китай, по мнению экспертов, займет центральное место в новом тренде.

Коботы предназначены для физического взаимодействия с людьми в общем рабочем пространстве. Этим они отличаются от большинства нынешних промышленных роботов. Способность коботов сотрудничать с людьми делает их более подходящими для отраслей с конкретными, гибкими или личными требованиями.

В 2016 году Siasun продемонстрировал первого в Китае семиосного коллаборативного робота, который выполнял тайцзи с мастером-человеком. В прошлом году компания представила гибридного кобота на Ганноверской промышленной ярмарке.

Как ранее заявляла в интервью China Daily генсек Международной федерации робототехники Сюзанна Биллер, "китайские поставщики сильны в изучении отраслей промышленности, помимо автомобильной и электронной, что открывает потенциально неограниченный рынок и делает индустрию робототехники менее зависимой от ситуации в отдельных секторах экономики".

Коллаборативные промышленные роботы, известные как коботы, станут драйвером роста всего сектора, а Китай займет центральное место в новом тренде

Министр промышленности и информатизации Мяо Вэй говорил, что глобальная индустрия робототехники в этом году росла медленнее из-за сложной международной обстановки.

"Но как важная часть в новом витке технологической революции и ее интеграции с производством роботы остаются ключевым фактором высокого качества развития. Сектор также достигнет быстрого развития в будущем в связи с расширением прикладных сценариев и быстрыми технологическими усовершенствованиями", - отметил министр.

Он говорит, что Китай будет наращивать усилия для прорыва в важнейших технологиях, а также содействовать использованию промышленных и сервисных роботов на предприятиях и в повседневной жизни.