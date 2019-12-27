Семь человек погибли при крушении пассажирского самолета в Казахстане

Самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэропорта Алматы. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

В настоящий момент известно о семи жертвах авиакатастрофы, передает РИА Новости. Как сообщают представители аэропорта в Facebook, есть выжившие. На месте работают экстренные службы. Идет эвакуация пассажиров и экипажа.

Воздушное судно направлялось в Нур-Султан. При взлете борт потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было.

Обстоятельства происшествия и причины авиакатастрофы выяснит специальная комиссия.