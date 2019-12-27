Школьникам США разрешили прогуливать уроки ради участия в акциях

Участие в акциях протеста теперь может быть уважительной причиной для пропуска школьных занятий для американских учащихся. Пока это послабление коснулось лишь округе Фэрфакс на севере штата Вирджиния, где числятся порядка 188 тысяч учеников, передает ТАСС со ссылкой на газету "Вашингтон пост".

Право на прогул по идеологическим основания распространяется только на учеников средних и старших классов, то есть детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Сообщается, что под акциями подразумеваются марши протеста, сидячие демонстрации или поездки в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями. При этом одобрения от администрации школы не требуется, ученику достаточно как минимум за два дня до мероприятия заполнить специальный бланк, в котором он должен будет обосновать свое отсутствие. При себе у него также должно иметься разрешение от родителей или опекунов.

Примечательно, что у права запрета у образовательного учреждения здесь не предусматривается. В случае несогласия руководители школы могут разве что опротестовать участие своего учащегося в акции, но только уже задним числом, после завершения мероприятия.