Шойгу доложил Путину о постановке "Авангарда" на боевое дежурство

Сегодня в 10 утра по московскому времени в базирующейся под Оренбургом 13-й Ясненской дивизии РВСН заступил на боевое дежурство первый полк, оснащенный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард". Событие в масштабах нашей армии, России, да всего мира настолько значимое, что министр обороны Сергей Шойгу немедленно доложил о нем Верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

Напомним, что о создании уникального оружия в марте прошлого года в Послании Федеральному Собранию впервые сказал именно президент РФ. По его словам, этот событие соразмерно по своему значению с запуском первого искусственного спутника Земли. И не только с точки зрения повышения обороноспособности и безопасности страны, но и по своему влиянию на укрепление потенциала нашей науки, на формирование уникальных технологических заделов. Тогда же были показаны анимационные кадры работы комплекса "Авангард".

Позже командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев назвал это оружие эффективным ответом на развертывание американской ПРО и сообщил, что испытания новейшего комплекса успешно завершены. По некоторым данным, испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" Минобороны провело в конце декабря 2018 года. Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области и поразила цель примерно в 6 тысячах километров на камчатском полигоне Кура. За испытаниями следил президент РФ Владимир Путин. После этого было заявлено, что программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.

Генерал Каракаев вкратце рассказал об особенностях этого оружия. По его словам, от традиционных боевых блоков, осуществляющих полет к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. "Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны, - отметил командующий. - Кроме того, применение различных видов маневра препятствует определению средствами ПРО траектории полета гиперзвукового блока и выдачу целеуказания на его перехват. Корпус блока изготовлен из композиционных материалов, обеспечивает стойкость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и защиту от лазерного облучения".

Из открытых источников известно, что планирующий крылатый боевой блок "Аванграда" движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью, максимальное значение которой превышает число Маха более чем в 20 раз. Конструкция и материалы корпуса планирующего крылатого блока позволяют ему выдерживать температуры до 1600 градусов Цельсия, а в отдельных зонах - до 2000 градусов. При этом сохраняются стабильные аэродинамические характеристики и возможность устойчивого управления на всей траектории полета. Сбить управляемый крылатый блок практически невозможно, так как сложно рассчитать встречный курс и тем более стрелять ему вдогонку. При этом скорость ракет-перехватчиков должна быть в полтора раза выше - порядка 30 чисел Маха.

Уникальные боевые качества новейшего российского оружия быстро признали на Западе. Так, глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что российский ракетный комплекс "Авангард" способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине страны через 15 минут после запуска. По словам эксперта, никогда еще опасность удара с российской стороны обычными вооружениями не была столь велика. Другие военные специалисты США отметили, что главными целями для "Авангардов" - раз перехватить их невозможно, - станут объекты системы ПРО: радары и позиционные районы противоракет.

Когда в Соединенных Штатах начали поговаривать, что новейшие российские ядерные комплексы, в том числе "Авангард", могут стать препятствием для продления Договора о стратегических наступательных вооруженях - СНВ -3, наши военные пошли на беспрецедентный шаг: показали инспекционной группе из США уникальное оружие с крылатым блоком.

Что касается планов для начала оснастить "Авангардами" ракетную дивизию под Оренбургом, то командующий РВСН Сергей Каракаев объявил об этом в мае. Тогда же он сообщил, что в соединении уже разворачивают всю необходимую инфраструктуру.